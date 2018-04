Šokujúci rozchod v slovenskom šoubiznise: KONIEC po 7 rokoch vzťahu!

Spevák a jeho partnerka Kristína sa rozišli po siedmich rokoch. Dôvod konca vzťahu, ktorý vyzeral ideálne, ozrejmil Tomeček na sociálnej sieti. „Obaja máme iné priority v živote a už sa nedali naďalej vzájomne skĺbiť. Veľa sme sa od seba naučili, boli sme spolu vždy v dobrom aj zlom, vždy sme sa po hádke pomerili a opäť sa tešili na náš spoločný čas. Nanešťastie, keď sme spolu začínali, chodili sme ešte obaja do školy a predsa len sme videli život inak ako dnes. Necítili sme sa spolu už nejakú dobu šťastní, a preto sme sa rozhodli náš vzťah ukončiť,“ napísal otvorene.

Aj napriek rozchodu však dvojica plánuje zostať v kontakte. Kristína je totiž už nejaký ten rok Samovou manažérkou a po pracovnej stránke im to údajne stále klape. „Pracovne spolu zostávame, pretože za tých sedem rokov sa nám toho podarilo veľa vybudovať a bola by škoda, keby sme teraz všetko zahodili. Funguje nám to spolu už dlho a veríme, že to tak aj ostane,“ uviedol Samo, ktorý svoju – teraz už bývalú – partnerku zbalil práve po tom, ako s ňou začal pracovať.

Hoci ich vzťah patril k tým, ktoré vyzerali naozaj ideálne a okolie očakávalo, že onedlho príde svadba, nakoniec sa stal presný opak. Talentovaný hudobník však určite nezostane sám dlho. Predsa len má množstvo fanúšičiek, ktoré si po tejto správe môžu začať robiť nádeje.