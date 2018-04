Šialená nehoda na Bratislavských módnych dňoch: Taxikár to napálil do známeho Slováka!

BRATISLAVA - V utorok sa hostia prichádzajúci na Bratislavské módne dni stali svedkami autonehody. Nepozorný vodič taxíka to napálil rovno do auta, v ktorom sedel známy Slovák.

Ešte väčším šokom však bol spôsob, ako k nečakanej zrážke prišlo. Mladý taxikár na Volkswagene Polo stál pred spustenou rampou a chystal sa odísť. Namiesto toho, aby sa otočil, však zacúval. Hoci zaradil spiatočku a dupol na plyn, do spätného zrkadla sa zjavne pozrieť zabudol. Nabúral totiž priamo do Octavie stojacej za ním.

Tú šoféroval istý vysokopostavený právnik, ktorý na módne dni, okrem ďalších spolujazdcov, priviezol aj Petra Justina Topoľského. „Ešte som si hovoril, že dúfam, že nedá spiatočku a že to do nás nenapáli. A pozrite. Skoro zramoval aj jeho, keď vystúpil,“ povedal nám moderátor, keď sme sa informovali, ako k havárii došlo.

Aj napriek nepríjemnej situácii napokon Justin a jeho spoločníčky prišli s úsmevom na perách.

Taxikár po búračke okamžite vyskočil z auta a išiel skontrolovať škodu. Vodič si evidentne uvedomil, že chybu urobil práve on, keďže prítomní na mieste nehody mali možnosť vidieť, ako sa v panike neveriacky chytá za hlavu. „Vznikla tam škoda, pán taxikár si to bude kompenzovať s mojím právnikom, keďže to bolo jeho auto, vymenili si kontakty,“ ozrejmil nám Justin, keď sme sa zaujímali, ako plánujú situáciu ďalej riešiť.

On sám je momentálne najmä rád, že nedošlo k ničomu závažnejšiemu a všetci jeho spolujazdci sú živí a zdraví. „Taxikár bol z toho dosť mimo. My sme boli tiež v šoku, ale tak potom to opadlo. Hlavne, že sme všetci v poriadku,“ uzavrel tému svojho „príchodu vo veľkom štýle“, ktorý na Bratislavských módnych dňoch nemá obdobu.