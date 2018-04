Známy komik a herec vystrašil celý svet: Hospitalizácia po dopravnej nehode

Päťdesiatročný umelec sa v čase nehody vracal z podujatia spoločnosti Funny or Die v Sand Diegu. Ferrel šiel v SUV, ktoré riadil šofér a okrem nich dvoch tam boli aj ďalší dvaja ľudia. Do ich vozidla z pravej strany narazilo iné auto, čo spôsobilo, že sa SUV po náraze prevrátilo. Podľa policajných zdrojov TMZ pri nehode nezohrali rolu drogy ani alkohol. Incident je predmetom vyšetrovania a polícia v tejto súvislosti nikoho nezatkla.

Will Ferrell sa stal známym v druhej polovici 90. rokov, keď sa stal súčasťou televízneho programu Saturday Night Live (1975). Predstavil sa vo filmoch ako Zoolander (2001), Mladosť v ťahu (2003), Hlásateľ správ: Príbeh Rona Burgundyho (2004), Horšie to už nebude (2006), Rýchlo a desivo: Šialené preteky (2006), Ľadovo ostrí (2007), Bratia z donútenia (2008), Everything Must Go (2010), Pr(e)dvolebné sľuby (2012), Stážisti (2013), Hlásateľ správ 2: Legenda pokračuje (2013), Zoceľovacia kúra (2015), Ocko je doma (2015), Zoolander 2 (2016), Brloh (2017) či Ocko je doma 2 (2017). Nahovoril aj niekoľko postavičiek v snímke Lego príbeh (2014).