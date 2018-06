FOTO Zaľúbený britský párik si chcel užiť dovolenku v New Yorku: Po pristátí zažil pekelné chvíle

NEW YORK/LONDÝN - Brit Craig Nickels (30) a jeho priateľka Ellie Austinová (24) sa vybrali na romantickú dovolenku do New Yorku, no hneď po pristátí na letisku JFK sa ich plány o úžasnom pobyte zmenili na zlé sny. Môžu za to dvaja taxikári, ktorí si od dvojice za odvoz do mesta vypýtali 900 dolárov (cca 765 eur) a neskôr sumu znížili na 470 dolárov (približne 400 eur). Vystrašený pár im odovzdal skoro všetky svoje úspory.

Zaľúbenci šetrili celé mesiace, aby si mohli dovoliť cestu z Manchestru do New Yorku, kam napokon aj začiatkom tohto mesiaca odleteli. Pri východe z letiska sa im prihovoril muž a ponúkol, že ich taxíkom vezme do ich hotela. Craig predpokladal, že by ich to mohlo stáť okolo 50-60 dolárov.

Párik začal byť podozrievavý po tom, čo ich muž odviedol od stanovišťa taxíkov na súkromné parkovisko k mikrobusu, za ktorého volantom sedel iný muž a požiadal ich o poplatok za parkovanie po výške 20 dolárov. Sadzbu sa vraj dozvedia, keď prídu na miesto.

Zdroj: profimedia.sk

Vodič žiadal informácie z Craigovho pasu, jeho adresu a dátum narodenia. Potom dvojici po ceste vysvetľoval, že existujú nové mýtne poplatky za prechod medzi mestom a mostmi. Nakoniec mu oznámil, že cesta na Manhattan ich vyjde na 900 dolárov.

"Ja a moja priateľka sme nemohli uveriť tomu, čo sme počuli. Celkovo sme mali 900 dolárov. Začal som panikáriť. V taške som mal zásnubný prsteň," vysvetlil mladík s tým, že sa bál, že ak by podvodníkom peniaze nedal, mohli by ich okradnúť, ujsť s ich batožinou alebo ešte niečo horšie.

Jeho priateľku vytiahli z taxíka, ale mladíka držali vo vnútri. Nakoniec mu povedali, že stačí, keď im zaplatí 470 dolárov, ktoré im aj pod tlakom dal. V podstate sa autom odviezli iba 6,5 kilometra a ďalej museli ísť ešte metrom.

Zdroj: profimedia.sk

Dvojica svoj nepríjemný zážitok ohlásila aj polícii, ktorá po mužoch pátra. Dovolenka našťastie nebola úplne zničená aj vďaka Craigovým rodičom, ktorí mu poslali 400 libier (cca 450 eur), aby mohli pokračovať v romantickom výlete, pri ktorom mladík požiadal svoju priateľku o ruku na vrchole Rockefellerovho centra.

Craig dodal, že dovolenka bola skvelá, ale spomínaný podvod jej ubral z lesku. "Policajt k nám bol úprimný a povedal, že svoje peniaze už neuvidíme. Povedal, musíte sa držať žltých taxíkov. Teraz to vieme a chceme len varovať ostatných ľudí, ktorí by to nemuseli vedieť," uviedol otec dvoch detí, ktorý pracuje v Tescu.