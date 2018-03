Nvotová sa zastala mladého Ráža: Je to strašne nefér!

V pondelok predstavila najsilnejšia politická strana Smer nomináciu ministrov do novej slovenskej vlády. Už v utorok ju však prezident Andrej Kiska doslova zmietol pod čiernu zem. Ten totiž potom, čo mu budúci predseda vlády Peter Pellegrini odovzdal zoznam kandidátov na ministrov, dal jasne najavo, že parlament v takomto zložení neschváli.

Dôvodom jeho nekompromisného rozhodnutia mal byť nominant na post ministra vnútra Jozef Ráž mladší, ktorý začínal na ministerstve obrany už v roku 2005, vystriedal niekoľko vedúcich pozícií a momentálne pracuje v rezorte zdravotníctva. Zároveň je však aj synom legendárneho speváka a lídra kapely Elán – Joža Ráža, no a práve tento fakt bol spúšťačom reakcií viacerých diskutujúcich na internete, ktorí sa na jeho adresu vyjadrili, že je dieťaťom slávnych rodičov a jeho otec bol známym zástancom mečiarizmu.

Nominácia Jozefa Ráža ml. rozvírila na internete horlivú debatu o tom, že deti slávnych rodičov to majú v živote jednoduchšie.

Toho sa okamžite chytila speváčka a herečka Dorota Nvotová, ktorá je dcérou známej umelkyne Anky Šiškovej a zosnulého speváka Jara Filipa. Vyrastala navyše s režisérom Jurajom Nvotom ako svojím nevlastným otcom. „Ako dcéra známych rodičov viem, ako strašne ťažké je zbaviť sa tej nálepky. Aké ťažké je presvedčiť verejnosť, že som samostatná osobnosť so svojím talentom a schopnosťami a absolútne nič, v čom som sa kedy objavila, tak nebolo pre to, koho som dcéra,“ napísala na svojom Facebookovom profile Dorota.

Dorota Nvotová si na svojom Facebooku zastala Jozefa Ráža mladšieho.

„Nepoznám Jozefa Ráža, neviem čo a koho má za sebou, netuším, či je čestný alebo hajzel. Ale je to strašne nefér, že hlavným mottom všetkých, ktorým sa jeho nominancia nepáči, je že - jablko nepadá ďaleko od stromu, alebo že jeho foter bol za Mečiara, tak čo môžeme čakať? Prosím, nerobte to. To nie sú legitímne dôvody na odsúdenie niekoho,“ nedávala si servítku pred ústa a niekoľkokrát ďalej zdôraznila, že deti mediálne známych rodičov to nemajú v živote vôbec jednoduché.

„Všetko musíme robiť 5-krát tak dobre, inak to nikdy nie je považované za naše vlastné. Možno je to kretén, možno nie, možno je mafián, možno feťák, možno je to čistý a čestný človek - nevieme. Preverme si ho, porýpme sa v ňom, ale načo je dobré toto zrovnávanie s jeho otcom?“ uzavrela Nvotová s tým, že ide o vskutku nepríjemnú záležitosť a ľudia by si podobné narážky mohli do budúcna radšej odpustiť.