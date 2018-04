Hviezdne maniere Joža Ráža: Do kina prišiel s ochrankou?!

BRATISLAVA - Skupina Elán patrí bez pochýb k našim najväčším hudobným klenotom minulého storočia. Dodnes si Slováci ich pesničky spievajú a nemôžu chýbať na žiadnej dobrej zábave. No a zdá sa, že frontman kapely Jožo Ráž (63) si svoju hviezdnu veľkosť aj dobre uvedomuje. Na nedávnej premiére nového slovenského filmu Dubček ho totiž po celý čas sprevádzal pán, ktorý pôsobil ako jeho ochrankár. Dokonca odháňal fotografov, aby speváka viac nefotili!

Jožo Ráž sa na spoločenských udalostiach takmer vôbec neobjavuje. O to viac prekvapil, keď sa začiatkom týždňa objavil na premiére nového slovenského filmu Dubček. No neprišiel do kina sám. Spoločnosť mu robil boxer Jaro Linka, ktorý pôsobil ako spevákov ochrankár.

Sprevádzal ho na každom kroku, v uchu mal slúchadlo a keď na hviezdneho Slováka mierili objektívy fotoaparátov, Rážov „bodyguard“ zasiahol a reportérom rázne ukázal, nech s fotením prestanú.

Oslovili sme v tejto súvislosti aj manažérku Elánu Karolínu Halenárovú, nech nám prezradí, či sa boxer skutočne staral o bezpečnosť známeho speváka. Na našu otázku však doposiaľ neodpovedala.

