Bratislavský bál 2018: Luxus, štýl i vulgárnosť... Pozrite, v akých róbach sa predviedli známe Slovenky!

BRATISLAVA - Sobotný večer sa niesol v znamení noblesy! V bratislavskej Redute sa totiž konal už tradičný Bratislavský bál, ktorý uzatvára tohtoročnú plesovú sezónu.Ten si nenechalo ujsť mnoho známych Slovákov z politického, kultúrneho i spoločenského života. No pozornosť počas večera pútali najmä mnohé prítomné dámy v sexi róbach. Veď pozrite!

V historických priestoroch Reduty sa v sobotu večer konal už tradičný Bratislavský bál. A podobne ako po minulé roky, aj tentokrát noblesné podujatie prilákalo do spoločnosti množstvo známych tvárí, ktoré neváhali zaplatiť za lístok nemalé peniaze. Ako to už na plesoch býva zvykom, každá dáma chce oslniť v nádhernej róbe. A nebolo to inak ani tu. Mnohé prítomné známe ženy pútali pozornosť sexi výstrihmi či rafinovanými vysokými rozparkami, ako aj odhalenými chrbtmi.

Prehliadnuť sa nedala šéfka Fahion Tv Gabriela Drobová, ktorá ukázala nielen plný dekolt, ale aj odvážny rozparok, spod ktorého vykúkali zvodné silonové pančuchy. Nebola však sama, ktorá pútala pozornosť. Rovnako tak oslnila aj speváčka Natália Hatalová, ktorá zaujala podobnými atribútmi.

Pozornosti neušla ani modelka Michaela Gašparovičová, ktorá naservírovala oveľa väčší náklad. Hoci tentokrát ostalo jej bujné poprsie zahalené, hosťom odkryla takmer celé svoje pozadie. Ukázala nielen holý chrbát, ale miestami až vulgárny rozparok, ktorý skoro odhalil aj to, čo mala pod šatami.

O poodhalené prsia však páni nemali núdzi ani pri Zuzane Plačkovej, známej vďaka reality šou. V krásnych šatách mala svoje vnady poriadne natlačené. Jediné, čo ku krásnym šatám neladilo, bolo jej výrazné tetovanie po rukách a chrbte. V prípade týchto známych tvárí sa tak bez pochýb nenašiel jediný človek, ktorý by im pozeral priamo do očí.

Okrem už spomínaných dám na plese zo známych tvárí nechýbal ani Branislav Záhradník s manželkou Danielou, ktorá v romantickej róbe predviedla vytŕčajúce sexi nôžky. Objavil sa tu aj politik Boris Kollár s Andreou Heringhovou, ktorá prišla v krásnych staroružových šatách, v ktorých bola kompletne zahalená. Okrem nich sme tu videli aj Sisu Lelkes Sklovskú s manželom Jurajom. Fotografie známych dám z bálu, ako aj ostatných hostí, si môžete pozrieť v našej GALÉRII»

Redaktorke topky.sk Alene Kvasnicovej na mieru ušila šaty návrhárka Daniela Kralevich a o mejkap a vlasy sa postarala klinika Mishellbeauty.

