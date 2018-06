Sisa Sklovská ide na dovolenku: Aha, čo si tam chce užívať

„Počas osláv Cyrila a Metoda budeme 20. júna v Bazilike sv. Praxedy už po štvrtýkrát premiérovať slovenské dielo z pera Ľubomíra Horňáka a Mariána Brezániho. Tentoraz zhudobnili Majstra Pavla z Levoče,“ prezradila speváčka.

Potom jej začnú prázdniny a vytúžená dovolenka. „Ideme na Mykonos, ostrov plný zábavy a života. To je taká moja krvná skupina, tance, diskotéky a život,“ priznala Sklovská, ktorá more tento rok stihla už aj v máji. „Bola som v Rumunsku, v Mamai na otvorení sezóny. Je to tam úžasné. Mamaia je veľmi populárna prímorská oblasť a ja mám k nej navyše veľmi osobný vzťah, pretože to je miesto, kde som bola ako 6-ročná prvýkrát pri mori a naučila som sa tam dokonca plávať,“ vysvetlila svoj vzťah k letovisku charizmatická tmavovláska.

„A asi pred tromi rokmi vytvorili novú Mamaiu, to sa nedá ani opísať. Všetko je tam nové, podniky, nenormálne night cluby... Ťažko mi o tom hovoriť, treba to len vidieť a zažiť,“ poznamenala speváčka.

V Grécku si však napriek svojej obľube v nočnom živote plánuje vychutnať aj tamojšiu prírodu. „Dovolenka pre mňa určite nie je len o tom prísť niekam na pláž a bezmocne tam ležať. To by ma nebavilo. Ja nemám problém s ničím, zoberiem batoh a idem spať aj pod stan,“ uviedla.