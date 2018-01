Necudné zvádzanie známej dvojnásobnej mamičky (44): Provokovala len v priesvitnej podprsenke!

Ak je niekto majsterkou v provokovaní, tak je to rozhodne Simona Krainová. Blondínka sa totiž rada prezentuje v úsporných kúskoch oblečenia, ktoré často viac odhaľujú, ako zahaľujú. Zo svojho „rytmu“ nevyšla ani tentoraz, keď na instagramovom účte zverejnila záber, ktorým ulahodila snáď každému mužskému oku.

Krainová dráždi v reklame: Simona, vidno ti celé prsia!

Sexi modelka sa najnovšie cvakla len v priesvitnej podprsenke, ktorá príliš veľa priestoru fantázii nenechala. Pod tenučkou, transparentnou látkou sa jej totiž rysovali obliny jej predností, ktoré sú aj napriek tomu, že Krainová onedlho oslávi už 45. narodeniny, stále hodné pohľadu.

Sexepílu má síce Simona doslova na rozdávanie, no pri jej statuse dvojnásobnej matky by si mala nabudúce možno radšej dva razy rozmyslieť , či to už s odhaľovaním svojho tela predsa len trochu nepreháňa...

