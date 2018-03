Vojna v šoubiznise: Starnúce modelky sa do seba riadne pustili!

Po tom, čo sa čerstvá dvojnásobná mama Agáta Prachařová vybrala prednedávnom na predvádzacie mólo len v plavkách, všetci v tom momente začali komentovať jej popôrodnú postavu. Jej figúra totiž stále nie je v tip-top forme – a to aj napriek tomu, že za posledných 6 mesiacov na sebe poriadne zamakala a schudla neuveriteľných 18 kilogramov.

Agáta Prachařová vyšla pol roka po pôrode na prehliadkové mólo len v plavkách. Mnohí však jej telo poriadne skritizovali.

Kritiku na jej adresu si neodpustila ani známa modelka Simona Krainová. „Mne neprislúcha to súdiť, nechcem do toho rýpať, ale každý ma oči. Nechala by som to skôr na tie vysoké a chudšie dievčatá“ povedala otvorene pre Blesk.cz. „Nech si to každý posúdi sám. Síce mám 45 rokov, na prehliadku v plavkách by som si netrúfla. Človek by mal mať v určitom veku súdnosť,“ nešetrila ju ďalej Krainová.

Prachařová tesne po pôrode prešla drastickou premenou: Za pár mesiacov schudla neuveriteľných 18 kíl!

Simona má ale na druhej strane na svojom konte tiež niekoľko kontroverzných snímok, ktoré často odhaľujú viac, než by sa možno patrilo. Je preto viac než do oči bijúce, že v tomto prípade sa len skrátka pokračuje vo vojne, ktorá medzi „dosluhujúcimi“ modelkami stále pretrváva. Krásky si totiž nemôžu prísť na meno už od roku 2008, kedy Krainová prežila románik s hokejistom Jiřím Hudlerom, ktorý bol Agátiným prvým vážnejším partnerom.

Simona Krainová je tiež dvojnásobnou mamou. Jej Instagram je ale aj napriek vyzretému veku stále plný necudných záberov.