Nečakané! Rozvod v rodine Verešovej!? Je v tom iná žena

Rodina Verešových v týchto dňoch zažíva krušné chvíle. Českí novinári totiž prichytili švagra Andrey Verešovej - Martina Nejedlého, ako si vykračuje ruka v ruke s pôvabnou brunetkou. Problém bol v tom, že to nebola jeho žena Alexandra, s ktorou má dve deti.

Išlo o Zuzanu Mikyskovú, ktorá bola ešte donedávna zadaná. Pár tvorila s Nejedlého dlhoročným kamarátom Bronislavom. Ten bol však obžalovaný kvôli daňovým podvodom a už rok strávil vo väzbe a ďalších 13 rokov mu hrozí. „Práve s jeho väzbou sa začala písať história Martina a Zuzany. Bronislav Nejedlého poprosil, aby sa v dobe jeho neprítomnosti postaral o jeho ženu a dcéru,“ povedal Blesku zdroj z okolia Zemanovho poradcu.

Zdá sa, že Nejedlý vzal jeho prosbu vážne. Potvrdzujú to zábery českých fotografov, na ktorých vidieť, ako si spoločne vykračujú večernou Prahou držiac sa za ruky. Rovnako ich prichytili aj pri tom, ako si dávajú letmý bozk.

Okrem toho ju známy politik zobral so sebou do štábu k znovuzvolenému Milošovi Zemanovi. Po prvom kole išli spolu oslavovať do reštaurácie v centre Prahy spolu s hradným kancelárom a jeho ženou. Dokonca ich videli i uplynulú sobotu, keď spoločne odchádzali z hotela. Či Nejedlý vymení rodinný život a rozvedie sa so sestrou Andrey Verešovej Alexandrou kvôli novej žene, zrejme ukáže iba čas.