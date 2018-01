Nezabudnuteľná úloha Mariána Labudu († 73): Zaujímavosti, pikošky aj najznámejšie hlášky z Vesničko má středisková

Marián Labuda v tejto legendárnej českej komédii stvárnil vodiča družstevného nákladiaka Pávka. Zaujímavosťou je, že autor scenára Zdeněk Svěrák známeho Slováka do tejto úlohy nechcel a všetci zo štábu boli vraj jeho obsadením sklamaní. Tvrdil to sám Labuda. Mali ho vraj zafixovaného z estrád a z televíznych scénok ako komika a podľa ich predstáv mal byť Pávek urastený chlap.

Napokon kvôli Labudovej nedokonalej češtine museli upraviť aj scenár. Teda hlavne kvôli vete: „Přežvykovať pohřební věnce.“ Zdeněk Svěrák napokon do scenára pripísal poznámku, že Pávek, ktorého herec stvárňoval, pochádza zo Zvolena a do Čiech sa priženil.

Zaujímavosti

- Pivnica, z ktorej Pávek (Marián Labuda) nosil najlepšie vychladené pivo zo siedmeho schodu, nikdy neexistovala. Za dverami bola v skutočnosti garáž.

- Legendárny siedmy schod vraj vznikol podľa chladenia piva otca Zdeňka Svěráka.

- Poľnohospodárske družstvo, kam pochodovali Otík s pánom Pávkom, prežilo búrlivé obdobie po roku 1989 a stále funguje. Len s tým rozdielom, že už nemá kovovú bránu.

- Výraz „Až pokvetou hrabě“, čím Turek (Petr Čepek) zareaguje na Pávkovu hlášku „Po žních půjdeš k Turkovi“, v španielskom dabingu zmenili na „Qándo vaca puede volar“, čo v doslovnom preklade znamená: „Až bude krava vedieť lietať.“

- Film sa mal pôvodne volať Plachťák – podľa Otíkových uší.

- Predstaviteľ Otíka János Bán si počas natáčania objednával len rožky a pil len pivo. Viac si toho po česky objednať nevedel. Aj tieto slová „rohlík“ a „pivo“ odpozeral zo scenára.

- Zdeněk Svěrák písal scenár dlhých 6 rokov a pri jeho písaní sa mal inšpirovať udalosťou, kedy mu na chatu priviezol piesok vodič miestneho JZD a jeho závozník. Ten si po zložení nákladu sadol na poleno a začal sa s konárom hrať v piesku. Svěrák ich pozval na obed a opýtal sa vodiča, prečo nejde aj závozník. Ten mu vraj odpovedal: „Len ho nechajte, on je spokojný takto. S ním je to hrozné, ideme sto kilometrov a on nepovie ani slovo.“

- Zdeněk Svěrák býval ako dieťa vedľa cintorína. Práve to bolo dôvodom, prečo pri písaní scenára nechal na rovnakom mieste bývať aj postavu pána Pávka.

- Film bol nominovaný na Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film.

- Súčasný starosta obce Křečovice, kde sa film natáčal, používa pečiatku: Obec Křečovice, vesnička středisková.

TOP hlášky

Pávek: „Nohy sis myl? To ja poznám, hned se s tebou jinak jede. Co uši? Vždycky na něco zapomeneš! Když má člověk takové plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement, jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton a budou ti to muset osekat majzlíkem... Ses měl narodit jako kůň, původně, ale v poslední chvíli si to pán bůh rozmyslel.“

Bedřich Rambousek: „Pane doktore, vy všechno zlehčujete. Ja nejlíp vím, jak mi je. Ja už tady dlouho nebudu.“

doktor Skružný: „Chceš lázně, Bedřichu?“​

Bedřich Rambousek: „Nechi, to mi nedělalo dobře.“​

doktor Skružný: „Tak jeď k moři. Zavři hospodu a jeď.“​

Bedřich Rambousek: „Tam jsem byl. Předloni. Tam trpím průjmama.“​

doktor Skružný: „Tak jeď do Tater.“​

Bedřich Rambousek: „Ja nesnáším vejšky.“​

doktor Skružný: „Tak víš, kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš... Další!“​

Pávek: „Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore? Vy jednou špatně skončíte, pane doktore.“

doktor Skružný: „To každej, Karle.“

Video: Pozrite si nezabudnuteľné scénky z Vesničko má středisková