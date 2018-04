Pikantná reklama na budove pošty v Banskej Bystrici: FOTO Aha, veď reklamujú striptíz

Reklama na budove pošty v Banskej Bystrici.

BRATISLAVA - Slovenská pošta vystupuje ako seriózna inštitúcia, ktorá má u občanov svoj kredit a vážnosť. Trochu jej to však v posledných dňoch kazil veľký billboard, ktorý visí na jej budove v Banskej Bystrici. Okoloidúcim totiž bila do očí reklama na miestny pánsky nočný klub, do ktorého sa väčšinou nechodí len tak skromne sŕkať limonádu a konverzovať so známymi, ale najmä si pozrieť striptíz. Upozornil nás na to náš čitateľ, ktorý nepovažoval propagovanie takéhoto podniku práve za šťastné.