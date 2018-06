VIDEO Zábava maturantov sa zmenila na horor: Po hádke zomrelo vo venezuelskom bare 17 mladých ľudí

V čase nešťastia sa v klube Los Cotorros nachádzalo okolo 500 ľudí. Osem obetí bolo mladších ako 18 rokov. Jedna maloletá osoba je vo vážnom stave.

At least 17 people die at a Caracas club when a person activated a tear gas grenade inside, causing a stampede at the exits https://t.co/44WZBwxwyU pic.twitter.com/hSE9gyPemd