Veľké odhalenie o Slovenkách, ktoré v Nemecku robia prostitútky: Detaily o zárobku, klamú úrady!

BRATISLAVA - Študujú na vysokej škole, doma vychovávajú deti, navonok sú to vzorné študentky či manželky. No po večeroch a víkendoch sa menia na spoločníčky ponúkajúce služby všetkého druhu. Aj takto vyzerá život mnohých Sloveniek, ktoré si sexom zarábajú na slušnejší život.

Topkám sa ozvala Češka, ktorá pracovala v Nemecku ako spoločníčka a v tamojších podnikoch sa vtedy spoznala s mnohými Slovenkami, ktoré si zarábali rovnakým spôsobom ako ona. Išlo o mladé ženy, ktoré museli mať minimálne 21 rokov, či už slobodné alebo zadané, ale i vydaté matky či matky samoživiteľky.

Čo teda presne znamená "spoločníčka"? "Je to jednoducho najstaršie remeslo, prostitúcia. Nie vždy ide čisto o sex, veľa mužov sa chodí vyrozprávať, zrelaxovať. Ale samozrejme sú aj takí, ktorí prídu a chcú vyskúšať praktiky, o ktoré sa boja požiadať svoju partnerku," vysvetľuje náš zdroj.

Pracuje sa buď v kluboch, bordeloch, na privátoch. Ženy si týmto spôsobom dokážu zarobiť veľmi slušné peniaze. Záleží len na tom, na ako dlho idú do Nemecka pracovať a čo všetko sú ochotné s klientmi robiť. Za desať dní je to vraj 2000 až 4000 eur. Niektoré spoločníčky ale zarobia aj oveľa viac. Jedinou motiváciou na túto prácu sú pritom vždy len peniaze. Niekto má rád život na vysokej nohe, iné ženy sú zas alkoholičky, gamblerky alebo narkomanky. Dôvodov, prečo potrebujú za krátky čas zarobiť veľa peňazí, je mnoho. To, že robia prostitútky, z pochopiteľných dôvodov pred svojou rodinou a známymi taja.

Otázne je aj to, ako takýto zárobok vnímajú slovenské zákony. V Nemecku je všetko legálne, takže spoločníčky tam majú povolenie na prácu prostitútky, sú registrované na úrade v meste, kde pracujú a musia odvádzať dane. "Slovenky ale doma nepriznávajú, že pracujú v Nemecku. Doma na Slovensku sú bežne na úrade práce a poberajú prídavky či sociálne dávky," dodáva Češka.