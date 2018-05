Zvrat v prípade vraždy Jána a Martiny: Obrovské chyby vyšetrovateľov, ústupok orgánov

Vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sprevádzajú od samého začiatku pochybnosti a škandály. Polícia doteraz poriadne nevysvetlila, čo robil na mieste činu bývalý šéf protikorupčnej jednotky Róbert Krajmer alebo prečo bol k obhliadke tiel privolaný patológ, ktorý neskôr odmietol spolupracovať s políciou. Nakoniec ho ale polícia vypočula.

Mama zavraždenej Martiny tvrdila, že polícia jej ani nedala nahliadnuť do spisu. Prístup k nemu nemal ani jej advokát Roman Kvasnica, ktorý prebral zastupovanie Zlatice Kušnírovej. Kvasnica preto požiadal Úrad špeciálnej prokuratúri, aby preskúmal postup vyšetrovateľa, ktorý mu spis odmietol poskytnúť.

"Ja sa snažím len o to, aby bola vražda vyšetrená, veď nikto na tom nemá väčší záujem ako poškodení," povedal Kvasnica. Prokurátor nakoniec pred 10 dňami jeho požiadavke vyhovel a spis mu sprístupnia. "Teraz čakám. Je to hrubý spis, robia sa z neho kópie," hovorí advokát. Zo spisu chce preskúmať postup vyšetrovateľov na začiatku a to, či sa pri prvotných úkonoch niečo nezanedbalo.

Pre televíziu JOJ prehovoril aj druhý advokát, Daniel Lipšic, ktorému už do spisu dali nahliadnuť. Tvrdí, že vyšetrovatelia na začiatku spravili množstvo chýb, nezabezpečili stopy, ktoré zabezpečiť mali, a ktoré sú pravdepodobne už nezvratne zničené.

Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zavraždili v ich dome vo Veľkej Mači vo štvrtok 21. februára. Ich telá našli až krátko pred polnocou 25. februára. Ján bol investigatívny novinár a dosluhujúci policajný prezident Tibor Gašpar ešte v ten deň povedal, že vražda pravdepodobne súvisela s Kuciakovou investigatívnou činnosťou.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár túto informáciu potvrdil a povedal, že jeho snúbenica Martina bola len v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. To však spochybňuje Martinina mama Zlatica. Martina bola podľa nej Jánovým prvým čitateľom článkov. "Vedela určite viac ako jeho kolegovia. Mala toho v hlave veľa, preto zabili aj ju," povedala pre Topky pani Zlatica.