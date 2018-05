Vadalovi Albánci získali na Slovensku milióny z dotácií: A opäť prepojenie na políciu a politikov

Portál Aktuality.sk včera informoval o prepojení Taliana Antonina Vadalu na Albáncov v Lučenci a v Leviciach. Oba klany spolu obchodovali. V spojení s Vadalom sa skloňonovali dva klany - klam Kukuli a klan Osmani. Policajné dokumenty, ktoré má redakcia k dispozícii, dokazujú, že o obchodoch medzi Vadalom a Albáncami polícia vedela a niektoré považovala za podozrivé.

Agro Rátka - Foto: Topky/Ján Zemiar

Vadalove obchody s Kukulim

Finančná spravodajská jednotka NAKA si všimla medzi firmami neobyvklé obchodné transakcie. Banky sledujú najmä kvôli praniu špinavých peniazmi či podvodom s DPH. Vadala na Slovensku obchodoval najmä cez firmu AV Real. Z prepojenia, ktoré zmapovala NAKA vyplýva prepojenie na Husnirizu Kukuliho, na ktorého účet prišlo z AV Real niekoľko desaťtisíc eur. Disponentkou jedného z účtov AV Real bola okrem Vadalu aj Mária Trošková.

Analýza NAKA ďalej opisuje tok preňazí cez jednu lučeneckú firmu ešte v roku 2010. Firma mala kontakty s Vadalovou AV Real. Na účet Diturie-S, ktorým v tom čase disponoval Seat Aličauši, previedla 250-tisíc eur. V ten istý deň odišla z účtu podobná suma aj do Turecka.

Agrodotácie za vyše 20 miliónov eur

Aličauši a Kukuliovci spolu figurujú v niekoľkých firmách so sídlom v Lučenci, ktoré sú uvedené na jednej adrese a schránke v Lučenci. Práve tri z týchto firiem figurujú aj v rámci najvýnosnejšej aktivity, ktorou sa firmy macedónskych Albáncov na Slovensku zaoberali - agrodotácie od Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Ide o firmy Krempos, Agro Rátka a Agro Rátka - S.

Foto: Topky/Ján Zemiar

"PPA v niektorých prípadoch konštatovala, že podnikatelia cez firmy opakovane nadhodnocovali svoje žiadosti. Kontroly na mieste napríklad ukázali, že nesedel deklarovaný počet zvierat, na ktoré sa žiadali podporu, alebo bola nadnesená výmera pôdy či došlo k porušeniu pravidiel nakladania s pôdou." Tieto informácie sú zrejme z dokumentu, ktorý má portál k dispozícii.

Pochybná prax

Doterajšia prax je však iná. Kým PPA interne vyhodnotila, že ide o pokus o podvod, tomu, kto sa o neho pokúšal, nič nehrozilo. Agentúra polícii ani prokuratúre podozrenie na podvod neposúvala, podvodníci teda nič neriskovali. K výnimke došlo minulý týždeň najmä vďaka aktivite prokurátora, ktorý podal na Vadalu obžalobu pre pokus zločinu poškodzovania finančných záujmov EÚ a za pokus zločinu subvenčného podvodu.

Foto: Topky/Ján Zemiar

V prípade albánskej skupiny je zarážajúce, že sa napokon dostali aj k tým dotáciám, ktoré im PPA odmietla vyplatiť, a to vďaka rozhodnutie ministerstva, na ktoré sa následne obrátili. Pozornosť púta najmä firma Krempos. Albánci ju kúpili v zlom stave a ani oni nedokázali biznis naštartovať. Za posledných osem rokov mala len niekoľko stotisícové tržby, no výnosy boli desaťkrát vyššie.

Dotácie takmer každý rok

Za uplynulých desať rokov dostala firma dotáciu takmer každý rok. Spolu približne tri milióny eur. Najväčšiu dotáciu, vyše 600-tisíc eur, dostala v roku 2013. Firma teda opakovane čerpala špeciálnu podporu určenú na svoj rozvoj. Napriek špeciálnym dotáciám areál poľnohospodárskych družstiev patriacich firme výrazne spustol, keďže sa na nich takmer žiadny agrobiznis nekonal. Krempos sa tejto časti biznisu napokon zbavil.

Foto: Topky/Ján Zemiar

Pri mapovaní aktivít tejto albánskej skupiny získali redakcie viacero potvrdení o tom, že sa o ňu dlhodobo zaujíma slovenská polícia a aj spravodajské orgánmi. Podobne to bolo aj s talianskou skupinou Vadalu. Generálny prokurátor Jaroslav Čižnár v tejto súvislosti na tlačovej besede skonštatoval, že takýto prístup bol v prípade pôsobenia talianskej skupiny veľkým zlyhaním regionálnej prokuratúry.

Kontakty Albáncov na Slovensku

Albánci majú na Slovensku mnoho kontaktov, no najzaujímavejším menom je Sami Muslija. Ten býva v bratislavskom byte, ktorý je písaný na rodinu Kukuliovcov. Podľa chorvátskeho investigatívneho novinára Margetića sa meno Sami Muslija nachádza v záznamoch juhoslovanskej tajnej služby, kde sa spomína jeho kriminálna minulosť. Bratislavský dom, v ktorom Muslija býva, patril kedysi mestu, no to oň prišlo v reštitúcii a od nového majiteľa ho získali Kukuliovci. Tí ho neskôr viackrát previeli na rozličné spriaznené firmy.

Reštitúcia však bola sporná a mesto sa o dom súdilo. Nakoniec sa ho ale vzdalo, pričom návrh na zastupiteľstvo, ktorým sa mesto nároku na budovu definitívne vzdalo, predkladal vtedajší riaditeľ magistrátu a dnešný generálny manažér strany Smer-SD, Viktor Stromček. Muslija svoj biznis na Slovensku a v Česku začal tak, že pôsobil vo firme s Nedžmedinom Zekom, ktorý je považovaný za drogového dílera prvej európskej ligy.

Muslija s ním mal v hlavnom meste butik, ktorý predával taliansku módu. Neskôr bol Zeka zadržaný v Prahe a postavený pred súd pre drogy. Priamo zo súdnej siene ho však oslobodili ozbrojení albánsky hovoriaci muži. Pátranie po ňom bolo neúspešné. Nenašlo ho ani slovenské komando, ktoré kvôli nemu prepadlo Musliuovu firmu. Novinár Margetić spája s albánskou mafiou aj niektorých slovenských Albáncov. Tí majú mať zase blízko ku klanu Osmani. Pod vplyvom tohto klanu má byť aj najväčšie bratislavské kasíno, ktoré sídli v hoteli Crown Plaza. Prevzala ho česká firma Banco-Casino.

Foto: Topky/Ján Zemiar

Firmu má pod kontrolou kosovský Albánec Qazim Osmani. Nemecká tajná služba, ktorá dlhodobo mužov, ich rodinu a biznis sleduje, odhaduje jeho majetok na 400 miliónov eur. Podľa medzinárodnej asociácie investigatívcov OCCRP je Osmani skutočným majiteľom firmy Banco-Casino. Hazardné hry sú však len jednou z mnohých aktivít Osmaniovcov. Nemecká tajná služba v reporte o nich spomína: „Osmaniho klan je organizovaná skupina, ktorá je aktívna aj v transfere kokaínu a z výnosov financuje nákup zbraní pre Kosovskú oslobodzovaciu armádu,“ citovalo nemeckú správu medzinárodné investigatívne združenie novinárov OCCRP. Nie je však známe, že by niektorý z Kukuliovcov bol na Slovensku vyšetrovaný v súvislosti s mafiou.