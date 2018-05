VIDEO Mame zavraždenej Martiny slová Čižnára vyrazili dych: Bolo to inak!

VEĽKÁ MAČA - Vražda novinára Jána Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej zmenila Slovensko. Začali padať hlavy najvyšších politikov, ktorí sa držali roky na svojich pozíciach. Ľudia vychádzajú pravidelne do ulíc a netrpezlivo čakajú na to, kedy sa brutálna poprava vyrieši. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár naposledy oznámil, že jednoznačným cieľom bol Ján a Martina bola len v zlom čase na zlom mieste. S tým však nesúhlasí jej mama Zlatica.

Investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili v ich vlastnom dome koncom februára. Polícia doteraz nezverejnila bližšie informácie, ani to, či sú paćhateľovi na stope. Isté však už je, že verzie motívu dvojnásobnej popravy sa zúžili a vyšetrovatelia pracujú s tým, že cieľom bol jedine Ján.

S tým však nesúhlasí Martinina mama Zlatica. "Je to blbosť, neverím, že Martina bola len na zlom mieste v zlom čase. Chceli zabiť aj ju," povedala pre Topky Zlatica. Tvrdí, že Martina vedela o všetkom, na čom Ján pracoval a ak je pravda, že ho zabili pre jeho prácu, tak cieľom bola aj ona.

"Dávaj jej kontrolovať články, či je to dobre písané, veľakrát mu ich aj opravovala. Bola jeho prvý čitateľ. Podľa mňa, ani Jankovi kolegovia nevedeli toľko, koľko vedela ona," hovorí Zlatica. Preto si myslí, že obeťou nebol len Ján. Dôležité však pre ňu je to, aby sa vražda vyšetrila.

"Verím, že na tom pracujú policajti, ktorí majú skutočnú snahu prípad vyriešiť. Stále neviem o ničom, odbijú ma s tým, že vyšetrovanie prebieha. Ale verím, že všetko sa vyrieši a vrahov chytia," dodáva Zlatica.

Kamerové záznamy

V médiách sa objavili aj záznamy z obecnej kamery, ktoré mala polícia dva mesiace k dispozícii. Zachytávajú zrejme posledný pohyb Jána a Martiny. "Vyzerá to tak, že išla preňho do Galanty a potom sa vracali späť. Predtým som tie zábery nevidela, až v televízii. Ale áno, je to auto Martiny," povedala pani Kušnírová.

Zábery z obecnej kamery sú zrejme posledné, na ktorých bolo vidno zavraždenú dvojicu.

Ján Kuciak a Martina Kušnírová boli zavraždení vo Veľkej Mači vo svojom vlastnom dome 21. februára 2018. Ich telá našli až niekoľko dní po brutálnej poprave. Martina bol strelená do hlavy, Ján dvoma streľami do srdca. Polícia spravila na začiatku mnoho chýb. K prípadu bol namiesto súdneho lekára privolaný len patológ, ktorý určil zlý dátum smrti a teraz odmieta spolupracovať s políciou.

Dosluhujúci policajný prezident Tibor Gašpar hneď v deň, kedy našli telá, oznámil, že vražda súvisela s novinárovou investigatívnou činnosťou, neskôr povedal, že preverujú aj drogových dílerov, ktorí sa mali nahádzať vo Veľkej Mači. Háčik bol však v tom, že v čase, kedy sa díleri mali v obci nachádzať, boli Ján s Martinou už mŕtvi.

Ľudia od vraždy Jána a Martiny pravidelne protestujú v uliciach.

Pod tlakom verejnosti nakoniec odstúpil z postu premiéra Robert Fico, z postu ministra vnútra Robert Kaliňák a funkcie sa vzdal aj minister kultúry Marek Maďarič. Pre zvýšené tlaky verejnosti nakoniec nový premiér Peter Pellegrini dohodol s policajným prezidentom Tiborom Gašparom, že vo funkcii šéfa polície skončí. Čižnár oznámil, že pokiaľ sa preukáže, že vražda súvisela s Jánovou prácou, rozpútana Slovensku peklo.