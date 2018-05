Svet sa búri proti praktikám NAKA: Z výsluchu Kuciakovej spojky z Česka sa stal medzinárodný škandál

BRATISLAVA - Investigatívnej novinárke Pavle Holcovej vzala NAKA mobilný telefón. Holcová čelila osemhodinovému drsnému výsluchu. Polícii ponúkla informácie ohľadom káuz, ktoré riešil Ján Kuciak, no to im nestačilo. Pod hrozbou pokuty im musela odovzdať telefón so všetkými kontaktmi. Mediálne organizácie i verejnosť sa búria.

Jedna z prvých organizácií, ktorá vyjadrila pohoršenie nad situáciou organizácia, bola OCCRP - Projekt pre sledovanie organizovaného zločinu a korupcie. Zahraniční investigatívci vyzvali slovenskú políciu, aby Holcovej vrátili telefón. "OCCRP požaduje, aby v prípade, že slovenskú políciu skutočne zaujíma riešenie prípadu, ihneď vrátili telefón reportérke," uviedla organizácia a vydala k tomu stanovisko.

Polícia sa správa ako v autokratických režimoch

"Takéto správanie polície už sme videli v unesených štátoch a autokratických režimoch. Toto nepatrí do Európy," napísali novinári projektu. Do siete patrí aj České centrum pre investigatívnu žurnalistiku, ktorému šéfuje Holcová. "Vyzerá to, ako by na vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy mali vplyv politické záujmy. Zobrať telefón novinárke v pozícii svedkyne tri mesiace po vražde považujeme za neprijateľné," poznamenal Drew Sullivan, šéfredaktor OCCRP.

Foto: YouTube/Český rozhlas Plus

K vyjadreniu organizácie sa pridal aj Medzinárodný tlačový inštitút (IPI). "IPI je hlboko znepokojený, že slovenská zabavila mobilný telefón novinárke Pavle Holcovej. Slovenská polícia musí objasniť incident a vrátiť novinárke telefón," napísala organizácia. Členkou je aj novinárka Beáta Baloghová, ktorá uviedla, že polícia týmto krokom značne oslabila schopnosť novinárov chrániť svoje zdroje.

Incident kritizuje aj najsilnejšia strana Európskeho parlamentu

Frakcia ľudovcov, najsilnejšia skupina v Európskom parlamente, kritizuje kroky slovenskej polície voči českej novinárke Pavle Holcovej, ktorej počas vypočúvania vzali mobilný telefón pod nátlakom. "Považujme za neprijateľné, že slovenská polícia žiada pod hrozbou finančnej pokuty prístup k heslám, ktoré odhalia súkromnú a pracovnú konverzáciu a údaje na mobilnom telefóne, ktoré nesúvisia s predmetom vyšetrovania polície. Princíp ochrany jej zdrojov a dôvernosti je kľúčový, aby Pavla Holcová mohla vykonávať svoju profesiu novinárky," povedal v tlačovej správe predseda frakcie nemecký politik Manfred Weber. Kroky slovenskej polície označil za poburujúce.

Foto: Facebook/Martin Kušnírová

"Mysleli sme si, že po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej slovenské úrady urobia maximum, aby nechali novinárov vykonávať ich dennú prácu a budú ich vidieť ako partnerov v spoločnom cieli bojovať s korupciou a zločinom. Nanešťastie, dnes vidíme, že napriek ubezpečeniu slovenskej vlády, sa deje opak," dodal Weber. Ľudovci sú pravicová konzervatívna frakcia, ktorá často kritizuje ľavicovú slovenskú vládu.

Novinárov treba podporiť

Lucia Žitňanská sa pridala ku kritike slovenskej polície za odobratie mobilu Kuciakovej spolupracovníčke. "V tomto treba podporiť vydavateľov a šéfredaktorov, aj keď si myslím, že to nie je primárne problém legislatívy, ale tých, ktorí ju uplatňujú," uviedla.

Foto: SITA/Diana Černáková

Polícia porušila politické práva novinárky

Odobratím mobilného telefónu českej investigatívnej novinárke Pavlíne Holcovej pod nátlakom sankcií polícia postupovala v rozpore s najvyšším verejným záujmom a porušila jej politické práva. Tvrdí to Slovenský syndikát novinárov (SSN). Upozornil pritom na právne záväznú rezolúciu Rady Európy, podľa ktorej je ochrana zdrojov novinárov v najvyššom verejnom záujme. "Novinári musia mať dovolené chrániť svoje zdroje," uvádza sa vo vyhlásení SSN, ktorý nátlakový akt voči novinárke považuje za bezprecedentný prípad svojvôle a zásahu proti demokratickým princípom.

Foto: TASR/Miroslav Košírer

SSN preto podnikne právne kroky na ochranu novinárov a slobody prejavu, o ktorých bude novinársku obec a verejnosť informovať. Syndikát tiež s veľkým znepokojením sleduje udalosti, ktoré sa v poslednom čase dejú okolo novinárov a médií. Zároveň podporuje stanovisko vydavateľov tlače a šéfredaktorov. "Očakávame, že spoločnými silami sa podarí dosiahnuť, aby novinári mohli plnohodnotne plniť svoje poslanie v spoločnosti," zdôraznil SSN.

Mobil jej musia vrátiť

Odobratie mobilu pod nátlakom českej investigatívnej novinárke Pavle Holcovej odsúdil aj medzinárodný Výbor na ochranu novinárov, ktorý ostro kritizuje postup slovenskej polície. "Vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka by malo smerovať k ochrane dôverných novinárskych zdrojov," povedal Tom Gibson z európskej pobočky výboru. Vyzval slovenské úrady, aby Holcovej okamžite vrátili telefón a demonštrovali, že vyšetrovanie bude prebiehať efektívne a profesionálne.

Aj Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov (ICIJ) sa pridalo k ostatným organizáciám, ktoré incident kritizovali. "Požadujeme vysvetlenie od polície. Chceme vedieť, aký bol dôvod odobratia mobilného telefónu," uviedli. Globálna sieť pre investigatívnu žurnalistiku považuje takéto konanie za neakceptovateľné. Reportéri bez hraníc (RSF Europe) sa ku kritike takisto pridalo. "RSF odsudzuje porušenie dôvernosti zdrojov a vyzýva políciu, aby vrátila telefón." Organizácia žiada jeho vrátenie vrátane obsahu a naliehavo vyzýva políciu, aby sa zamerala na svoju prácu, a nie na nesúvisiace ciele.

Osobitný predstaviteľ OSN pre ochranu novinárov

Vymenovanie osobitného predstaviteľa OSN pre ochranu novinárov navrhol v stredu predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker, ktorý sa stretol v Bruseli s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Informovala o tom agentúra DPA, podľa ktorej šéf eurokomisie predstavil tento návrh so zreteľom na nedávne vraždy novinárov v krajinách ako Mexiko či Slovensko.

Jean-Claude Juncker

Foto: SITA/AP/Dimitar Dilkoff

"Bezpečnosť novinárov je téma, ktorá nás čoraz viac zamestnáva tak v Európe, ako aj mimo nej," povedal Juncker počas stretnutia s Guterresom. Konkrétne prípady pritom nespomenul, k najnovšej vražde však došlo v utorok v Mexiku, kde zastrelili novinára Juana Carlosa Huertu. Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula i nedávne vraždy novinárov v Európe - na Malte a na Slovensku. Vlani v októbri usmrtil výbuch bomby maltskú investigatívnu žurnalistku Daphne Caruanovú-Galiziovú, vo februári zase zastrelili na Slovensku novinára Jána Kuciaka spolu s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou.

Vyhlásenie Asociácie vydavateľov tlače

Asociácia vydavateľov tlače so znepokojením prijala správu o tom, že polícia SR odobrala investigatívnej novinárke Pavlíne Holcovej mobilný telefón vrátane SIM karty, a napriek jej nesúhlasu sa pokúša prelomiť jeho ochranu, čím môžu byť ohrozené zdroje jej informácií. "Povinnosť chrániť zdroje je jednou z podstát novinárskej práce. Je to jednou z podmienok, pod ktorou občania poskytujú novinárom citlivé informácie, ktoré umožňujú zásadné odhalenia o korupcii alebo iných zlyhaniach štátnej moci," píše sa v stanovisku. Vydavatelia tlače dodali, že platný tlačový zákon ukotvuje povinnosť zachovať mlčanlivosť o zdroji informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť zdroja, pričom táto povinnosť explicitne platí aj vo vzťahu k nosičom informácií. Povinnosť chrániť zdroj sa týka nielen vydavateľov periodickej tlače, ich zamestnancov, ale aj osôb, ktoré na základe zmluvných vzťahov poskytujú vydavateľom informácie. Právo na ochranu zdroja je pevne ukotvené aj v rozhodovacej praxi Európskeho súdu pre ľudské práva.

S ohľadom na to, že mnohé z podozrení, ktoré sa objavili po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, smerujú práve k predstaviteľom orgánov činných v trestnom konaní, je dôsledná ochrana zdrojov dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Najmä, keď existuje dôvodné riziko zneužitia takýchto informácií. Polícia a prokuratúra musia jasne vysvetliť svoj postup voči novinárke Pavlíne Holcovej, a rovnako na základe akého právneho základu a v akom rozsahu môže polícia a prokuratúra od novinára zisťovať zdroje jeho informácií. "Žiadame ministerstvo kultúry, aby v reakcii na udalosti posledných mesiacov pripravilo návrh legislatívnych opatrení, ktoré posilnia postavenie novinárov a odstránia nejasnosti dnešnej úpravy. Sme pripravení poskytnúť vám pri tomto procese plnú súčinnosť, vrátane formulovania vlastných návrhov," uzatvorili vydavatelia.

Stanovisko Asociácie vydavateľov tlače podpísali: Alexej Fulmek, CEO Petit Press; Michal Teplica, CEO NMH; Marián Zima, CEO Šport a predseda AONE; Milan Dubec, CEO Ringier Axel Springer; Jozef Bajo, CEO Bauer; Vladimír Mužik, CEO MAFRA Slovakia; Emília Fullová CEO v zastúpení PEREX; Peter Halász, CEO JAGA Group; Lukáš Fila, CEO N Press; Peter Mertus, predseda AVT; Matthias Settele, generálny riaditeľ TV Markíza; Marcel Grega, generálny riaditeľ TV JOJ; Vahram Churguryan, riaditeľ sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS; Hana Lyons, vedúca odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky RTVS; Petra Stano Maťašovská, vedúca odboru rozhlasového spravodajstva a aktuálnej publicistiky RTVS; Beáta Balogová, šéfredaktorka denníka SME; Matúš Kostolný, šéfredaktor Denník N; Jaroslav Vrábeľ, šéfredaktor Korzár; Nora Slišková, šéfredaktorka Pravda; František Múčka, šéfredaktor Konzervatívny denník Postoj; Júlia Kováčová, šéfredaktorka Newsroom Nový Čas; Juraj Porubský, šéfredaktor Forbes; Peter Bárdy, Aktuality.sk; Martin Mác, CEO www.zoznam.sk a Michaela Terenzani, editor-in-chief The Slovak Spectator.