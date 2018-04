Polícia ukončila vyšetrovanie Kočnerových vyhrážok novinárovi Kuciakovi: PREPIS celého rozhovoru

„Viem, že je za tým aj niečo iné, len vám to neviem dokázať, ale keď vám to budem vedieť dokázať, pán Kuciak, tak vám garantujem, že skončíte písať, pretože vás budem pranierovať," povedal mimo iného Kočner Kuciakovi. Novinár následne podal na podnikateľa trestné oznámenie pre nebezpečné vyhrážanie, ale polícia ho odmietla bez toho, aby Mariána K. čo i len vypočula.

Novinár sa na nečinnosť polície sťažoval aj na Facebooku, pripomína Denník N. Po tom, čo Kuciaka vo februári zavraždili, generálny prokurátor Jaromír Čižnár nariadil prípad znovu otvoriť a Kočnera vypočuť. Národná kriminálna agentúra ale aj teraz podľa denníka trestné oznámenie odmietla. „Nie je dôvod na začatie trestného stíhania,” napísal vyšetrovateľ z protizločineckej jednotky Juraj Bago.

Vyjadrenia Kočnera boli podľa vyšetrovateľa „neadekvátne a nevhodné v súvislosti s výkonom činnosti novinára”, nejde však o trestný čin, informuje denník. Vyšetrovateľ o rozhodnutí informoval Kuciakovu rodinu, tá voči odmietnutiu prípad vyšetrovať podala sťažnosť, o ktorej rozhodne prokuratúra.

Prepis rozhovoru Jána Kuciaka s Mariánom Kočnerom:

Kočner: Dobrý deň, odpísal som vám na váš e-mail.

Kuciak: Áno, videl som.

Kočner: Ešte raz zdôrazňujem, že buď zverejníte moje odpovede tak, ako som ich povedal, alebo ak nie, tak potom si neprajem, aby ste ich uverejňovali vôbec a ešte sa vás chcem pán Kuciak opýtať jednu vec.

Kuciak: Áno?

Kočner: Vysvetlite mi, prečo vás tak strašne zaujíma moja osoba, platí vás za to niekto?

Kuciak: Nikto.

Kočner: Nikto vás neplatí, počujeme sa? Haló?

Rozhovor sa na chvíľu prerušil.

Kočner: Tak ešte raz sa pýtam, niekto Vás za to platí alebo vás úkoluje?

Kuciak: Nikto ma neplatí, ani ma nikto…

Kočner: (nerozumieť)

Kuciak: Ste sa pýtali, tak vám odpovedám.

Kočner: Tá vaša aktivita k mojej osobe je neskutočne agresívna, ja sa vás pýtam, čo je vás do toho, či som ja niečo predal alebo kúpil? Teraz rozprávam ja, tak buďte ticho!

Kuciak: Pýtajte sa.

Kočner: Čo je vás do toho, hej? Čo vás je do môjho podnikania? Vy máte pocit, že to je vec celospoločenského významu, ktorá by mala zaujímať vašich čitateľov? Či Kočner predal nejaký byt alebo nepredal?

Kuciak: Áno, je to možno…

Kočner: (nerozumieť)

Kuciak: Pýtate sa ma, chcete odpoveď?

Kočner: Áno.

Kuciak: Môže byť vecou spoločenského záujmu, zatiaľ ešte neviem žiaľ…

Kočner: Z akého dôvodu?

Kuciak: Pre pochybnosti, ktoré existujú okolo vášho podnikania.

Kočner: Počkajte pán Kuciak, aké vy máte pochybnosti o mojom podnikaní?

Kuciak: No tak vyplývajú aj z toho, že ste obvinený z ekonomických trestných činov, toto konkrétne myslím, že sa to týka správy cudzieho majetku.

Kočner: Správy cudzieho majetku. Viete vy, z čoho som ja obvinený a prečo som obvinený? Máte pocit, že predaj nejakého bytu sa týka môjho obvinenia?

Kuciak: Môže sa týkať, nemusí, to ja neviem.

Kočner: Môže sa to týkať, ale sa to netýka.

Kuciak: To tvrdíte vy.

Kočner: No pán Kuciak, poviem vám ja jednu vec. Začnem sa zaujímať pán Kuciak teraz ja o vás, o vašu matku, o vášho otca, o vašich súrodencov, o všetkých sa začnem zaujímať a budem aj ja o vás zverejňovať všetko, čo o vás nájdem pán Kuciak. Budete prvý, uprednostním vás pred pani Tódovou, pretože vy to, čo robíte, tak robíte veľkú nadprácu a ja som presvedčný o tom, že si vás niekto najal, že vás za to niekto platí, neviem vám to teraz dokázať.

Kuciak: Lebo to nie je pravda.

Kočner: Ale veď viete, že aj to, čo vy píšete, to tiež nie je pravda a píšete klamstvá. Keby ste si so mnou sadli a zoberiem všetky tie články, ktoré mám rozobraté, tak vám ukážem a podčiarknem kde klamete. Viete prečo klamete?

Kuciak: Prečo?

Kočner: Lebo ste hlúpy a zle si spájate súvislosti. Ale hlavne, niekto vás naviguje. Ja viem kto vás naviguje a viem kto vás kŕmi informáciami, ale musíte si uvedomiť pán Kuciak jednu vec, ste informovaný jednostranne a účelovo ľuďmi, ktorí páchajú trestnú činnosť a ja sa snažím páchaniu trestnej činnosti zabrániť.

Kuciak: Neviem čo konkrétne máte na mysli.

Kočner: Ja veľmi dobre viem, koho mám na mysli, ja viem, s kým komunikujete a kto vám dáva informácie, ja nie som padnutý na hlavu.

Kuciak: Som novinár, komunikoval som s hocikým, ale nikdy nešiel prvý impulz od nikoho iného.

Kočner: Pán Kuciak, vy nie ste novinár. Vy ste malý pisálek, ktorý robí na objednávku. Vy máte od novinára naozaj ešte veľmi ďaleko. Novinárov na Slovensku je veľmi málo, ale vy medzi nich zatiaľ určite nepatríte pán Kuciak. Možno raz budete, ale zatiaľ nie. Zatiaľ ste niekto, kto píše na objednávku. Ešte raz, nemôžem povedať, že vás za to niekto platí, platí vás váš zamestnávateľ, to vás platí určite a neviem vám dokázať, že je za tým aj niečo iné, ale keď vám to budem vedieť dokázať pán Kuciak, tak vám garantujem, že skončíte s písaním, pretože vás budem pranierovať. Keď budem teda tie dôkazy mať, teraz ich nemám. Ale verte tomu, že urobím všetko pre to, aby som ich získal, ak existujú. Aby som ukázal Slovensku, kto si na Slovensku dovolí špiniť bez toho, aby mal overené informácie. Vy ich overené nemáte.

Kuciak: Môžem sa k tomu aj ja vyjadriť, či budem len počúvať?

Kočner: Môžete.

Kuciak: Všetky veci, ktoré som napísal, či sa vás to týka alebo netýka, sú z verejne prístupných zdrojov. Všetky som tam uviedol, častokrát som ich aj zverejňoval a myslím, že v tom nie je žiadny problém. Pri každej téme logicky komunikujem s ľuďmi, ktorých sa týka. Čiže, ak som písal o vás, komunikoval som s ľuďmi z Technopolu.

Kočner: Počkajte pán Kuciak, čo ja mám s Technopolom? Môžete mi to vysvetliť? Môžete mi povedať, čo ja mám s kauzou Technopol? Konkrétne povedzte čo”

Kuciak: Získali ste dom od pani Pávkovej, to je jedna vec a druhá vec sú vyjadrenia.

Kočner: No počkatejte, nie, nezískal, kúpil som od pani Pávkovej dom, ale čo to má spoločné s kauzou Technopol?

Kuciak: No pani Pávková bola obvinená pre údajnú krádež tých akcií.

Kočner: Ešte raz. Ja som kúpil dom, ktorý bol na predaj na internete. Bol v ponuke, čo je na tom zlé, čo je na tom trestný čin?

Kuciak: Ale to nie je jediná vec.

Kočner: A ďalšia? Čo mám teda s kauzou Technopol, okrem toho,že som kúpil dom?

Kuciak: Všetci ľudia okolo danej kauzy sú vaši známi a za úver ručí firma Midas Investment, ktorá vystupuje v ďalších vašich kauzách.

Kočner: Za úver kto ručí?

Kuciak: Firma Midas Investment.

Kočner: Odkiaľ máte takú sprostosť?

Kuciak: Je to v centrálnom registri záložných práv.

Kočner: Aha, áno, firma Midas Investment ručí za úver, hej? A čo ja mám s firmou Midas Investment?

Kuciak: Vystupovala vo viacerých vašich kauzách, o ktorých vy hovoríte, že s tým nič nemáte. Vyskytla sa napríklad pri kauze Welten. Nechcem, aby náš spor bol osobný, písal som o vašom podnikaní.

Kočner: Nie, nie pán Kuciak. Vy ste veľmi osobný, ste jeden zlý človek, ktorého niekto úkoluje a verte mi, že prídem na to, kto vás úkoluje.

Kuciak: Nemáte pravdu.

Kočner: Mám, mám, mám. Tak ako vy nemáte pravdu v ničom, viete, tak ja si myslím, že mám. Ale môžete si byť istý, že začnem sa vám osobne pán Kuciak špeciálne venovať.

Kuciak: To je vyhrážka?

Kočner: Prečo? Pokojne vám to hovorím. Začnem sa špeciálne venovať vám a vašej osobe, vašej matke, otcovi a vašim súrodencom.

Kuciak: Viete kto zaťahuje do takýchto sporov rodinu?

Kočner: Ale choďte mi do riti s vašimi názormi prosím vás! Vy tiež zaťahujete do týchto vecí moju rodinu a ani o tom neviete a ja vám poviem len jedno.

Kuciak: Nerobím to úmyselne.

Kočner: Akonáhle zistím nejakú špinu, nejaké prešľapy u vás, u celej vašej rodiny, ešte raz, nejakú špinu, prešľapy, trestné činy u vás a vašej rodiny, každý má niečo za nechtami, buďte si istý, že to takisto zverejním ako vy. Ale takisto s dôkazmi, bez dôkazov nie, len s dôkazmi, takže budem pán Kuciak hľadať. Budete prvý, ktorý bude uverejnený na mojej internetovej stránke, venujem vám ako prvému novinárovi čestné miesto. Ak ste slušný a čestný, tak tam nebudete, ale ja si to nemyslím.

Kuciak: Dúfam, že tam nebudem.

Kočner: Dovidenia. Verte tomu, že budete.