Pellegrini o zmenách vo vláde: Minister vnútra by nemal byť nikto zo špičiek Smeru

BRATISLAVA - Už tretí piatok za sebou vyšli Slováci do ulíc. Kým na prvom pochode si ľudia uctili pamiatku zavraždeného Jána Kuciaka a jeho priateľky, ďalšie dva protesty však už boli aj politické . Ľudia vyjadrujú svoju nespokojnosť s koalíciou a požadujú predčasné voľby. TV Markíza odvysielala mimoriadnu reláciu k politickej kríze, kde vystúpili Peter Pellegrini, Béla Bugár, Richard Sulík a ďalší. Pellegrini má o budúcej vláde jasnú predstavu.

Zrejme budúci premiér Peter Pellegrini vyjadril v mimoriadnej relácii jasnú predstavu o budúcej novej vláde. Nový minister vnútra by podľa neho mal byť v rezorte už zorientovaný a nemal by to byť dlhoročný straník Smeru. "Chcem uistiť všetkých. V prípade, že dostanem dôveru prezidenta i národnej rady, ja mám svoju jasnú predstavu o Slovensku," povedal Pellegrini. Vyjadril sa aj na adresu zmeny vedenia policajného zboru, ktorého prezidentom je v súčasnosti Tibor Gašpar.

Ministrom vnútra by nemal byť dlhoročný straník Smeru

"Ak ma pán prezident vymenuje za premiéra potom, čo mu predložím všetky návrhy, tak budem riadnym premiérom," odpovedal Pellegrini na otázku, či bude len čiastočný premiér. Otázka smerovala na hlasy, že Pellegrini je len Ficovou fugúrkou. "Treba si však uvedomiť, že Robert Fico ostáva predsedom najsilnejšej strany."

Po odchode Roberta Kaliňáka z postu ministra vnútra je podľa medializovaných informácií v hre niekoľko mien - Denisa Saková, Marián Saloň alebo František Imrecze. "Mien zaznieva veľmi veľa. Nechcem potvrdiť, či niekto je v hre, alebo nie. Ja osobne nabádam kolegov a majú podobný názor, aby sme našli človeka, ktorý sa nebude zorientovávať mesiac dva v rezorte," odpovedal Pellegrini na otázku, či majú konkrétne mená.

"Budem rád, ak prezidentovi budem môcť priniesť mená, ktoré nebudú spoločnosť príliš polarizovať. Preferujem niekoho, kto nie je extrémne dlhoročný exponovaný straník. Mojou úlohou je upokojiť situáciu, ak by som sa stal predsedom vlády. Nemal by to byť žiadny vysoký funkcionár strany Smer. Táto vláda, ktorá vzíde ak vznikne, nemá žiadnych 100 dní. Noví ministri musia makať ihneď," dodal v diskusnej relácii Pellegrini. Povedal tiež, že prezident musí rešpektovať nominanta, ktorého mu predloží.

Dôjde k výmene Gašpara?

Pellegrini sa vyjadril aj na adresu Tibora Gašpara. Mnohí požadujú jeho odstúpenie z postu policajného prezidenta, medzi nimi je aj matka zavraždenej Martiny Kušnírovej. "V tejto chvíli ja nebude špekulovať o osude pána prezidenta. Žiadnemu politikovi nepatrí do úst povedať, čo bude s osudom pána prezidenta. To by potom vyzeralo akoby policajný prezident visel na šnúrkach politických strán," povedal jasne Pellegrini.

Nového policajného prezidenta podľa Pellegriniho vymenuje nový minister vnútra. "Mali by sme prijať úpravu, že policajný prezident bude menovaný iným spôsobom, aby bol úplne nezávislý od politickej moci. V najbližších mesiacoh sa bude rokovať o zákonnej úprave voľby policajného prezidenta. Ak budem na čele vlády, budem hlasovať za túto zmenu." Na margo možnej výmeny na poste policajného prezidenta však detaily povedať nechcel. Zmenu spôsobu menovania policajného prezidenta navrhuje Most-Híd od začiatku volebného obdobia, ale Robert Kaliňák to stále brzdil.

Predsedníctvo Smeru rozhodne v pondelok

Na otázku, či bude ministrom kultúry Erik Tomáš odpovedal Pellegrini jasne. "Nebudem dopredu hovoriť o žiadnych menách. Zajtra o 12-ej rozhodne predsedníctvo strany Smer a o 13-tej vám budem vedieť povedať, kto bude nominantom na stoličku ministra kultúry. Z mojej strany by to bola teraz špekulácia," povedal s tým, že sa odmietol vyjadriť na fakt, či je Tomáš na pozíciu vhodný.

S ministrami SNS nemám problém

Ak SNS navrhne za ministrov tých súčasných, Pellegrini nebude mať žiadne námietky. "V prípade ak SNS bude trvať na všetkých svojich troch ministroch, nemám s tým problém. Pán Gajdoš je niekoľkohviezdičkový generál a veľmi dobre rozumie, čo je to riadiť armádu a zabezpečovať ochranu Slovenskej republiky." Pellegrini chce, aby bola nová vláda vymenovaná čo najskôr a aby sa už v stredu rokovalo v parlamente o vyslovení dôvery. "Už vo štvrtok nás čaká veľký summit v Bruseli, kde sa bude hovoriť o vážnych veciach."

Na konci prejavu vyjadril zhrozenie nad vraždami novinára a jeho priateľky a poďakoval, že zhromaždenie prebehlo pokojne. Odpovedal aj na otázku, či sa obáva prevratu. "Nehovorím o prevrate, hovorím o tom, že aj tí, čo sa stretávajú na námestiach, musia rešpektovať, že sme parlamentná demokracia." To, že Fico sa obával dlažobných kociek zdôvodnil Pellegrini tým, že zrejme na to musel mať vážny dôvod. "Chválabohu, že sa to vysvetlilo takto."

Je dôležité, aby premiér a členovia vlády na otázky médií odpovedali. "Všetci očakávajú, aby boli debaty korektné. Ja si chcem zachovať svoj vzťah k novinárom taký, aký som mal aj predtým na akomkoľvek poste. Budem sa snažiť odpovedať na všetky otázky," povedal na adresu jeho vzťahu s médiami.

Roztržka medzi Sulíkom a Bugárom

Pozvanie prijal aj líder Mostu Béla Bugár a líder SaS Richard Sulík. Pozvanie odmietli SNS, generálny prokurátor Jaromír Čižnár a policajný prezident Tibor Gašpar. Medzi Bugárom a Sulíkom to počas rozhovoru začalo vrieť. Bugár podporuje súčasného šéfa poslaneckého klubu strany Gábora Gála ako budúceho ministra spravodlivosti po odchode Lucie Žitňanskej. Zároveň uviedol, že možnosť odchodu z vlády alebo napokon vynútený odchod premiéra Roberta Fica, čo znamená novú vládu, je vlastne to isté.

Bugár tak obhajoval konanie svojej strany na základe uznesenia republikovej rady, podľa ktorého Most-Híd buď vyrokuje predčasné voľby, alebo odchádza z koalície. Tretia veta hovorila, že v prípade vývoja udalostí má rozhodnúť predsedníctvo. Predseda opozičnej SaS Richard Sulík to však vidí tak, že Bugár zotrvaním v koalícii opäť sklamal veľa ľudí v tejto krajine. "Béla Bugár je škaredou tvárou tohto divadla," odkázal.

Opozícia burcuje ľud

Bugár reagoval, že chápe ulicu. "Ale to, čo robí opozícia, že burcuje? Že dostávame výhražné listy? Toto robí opozícia, nie ulica. Tá chce slušné Slovensko," povedal predseda Mosta-Híd. Zároveň tvrdí, že ulica chce vyšetrenie úkladnej vraždy, ale opozícia to len zneužíva a bojí sa nových strán ako Progresívne Slovensko. "Preto chcete čo najrýchlejšie predčasné voľby," myslí si.

Sulík je však presvedčený, že slušní ľudia mali očakávanie, že Bugár bude mať po viac ako 20 rokoch v politike hodnoty. "Rozhodli ste sa obetovať stranu, hodiť všetky nádeje ľudí do koša. Spravili ste niečo strašné a postupom času vám to dôjde. Ešte stále však môžte niečo urobiť, ak za pár dní nezahlasujete za dôveru tejto bábkovej vláde," prízvukoval s tým, že podľa jeho slov sa Peter Pellegrini ako premiér vždy bude chodiť pýtať predsedu Smeru-SD Roberta Fica, čo si môže o danej veci myslieť.

Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová vidí dve priority. "Prvou je nezávislé vyšetrenie vraždy novinára. Ako je možné, že po troch týždňoch je na poste policajného prezidenta stále človek, o ktorom Ján Kuciak písal a ktorého švagor je oligarchom Smeru-SD a o ňom písal Ján Kuciak tiež. Druhá vec je sloboda novinárov," povedala. Remišová zároveň tvrdí, že ľudia majú právo rozhodnúť sa v predčasných voľbách a požadovať slušnú alternatívu. "Ja ľuďom verím a k akýmkoľvek voľbám budeme pristupovať s pokorou bez ohľadu na to, kedy budú. Urobíme všetko preto, aby sme slušnú alternatívu ľuďom ponúkli," podotkla.

Bugár zdôraznil, že na predčasné voľby nie je v parlamente 90 hlasov a pýtal sa, ako môže robiť slušnú politiku hnutie OĽaNO, na čele ktorého stojí daňový podvodník Igor Matovič. "Obviňujú všetkých ostatných. Samozrejme, sú tu emócie, ale ja tu nie som na to, aby som sa dohadovala s pánom Bugárom. Tak, ako sú novinári rôzni, sú rôzni aj politici. Každý komunikuje spôsobom, aký mu je vlastný," dodala Remišová.