Minister vnútra v demisii Kaliňák: Gašpar by mal jednoznačne ostať vo svojej funkcii

Robert Kaliňák

BRATISLAVA - Policajný prezident Tibor Gašpar by mal jednoznačne ostať vo svojej funkcii. Pred pondelkovým rokovaním predsedníctva Smeru-SD to povedal minister vnútra v demisii Robert Kaliňák s tým, že ak by on ostal ministrom, Gašpara by nevymenil.