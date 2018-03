Myšlienka je silnejšia ako peniaze: Financuje pochody za Slušné Slovensko Soros? VIDEOodpoveď!

Riaditeľ Nadácie otvorené Slovensko, tej, o ktorej sa hovorí, že stojí za pochodmi, ktoré sa organizujú na námestiach po celom Slovensku, ale aj vo svete, natočil video. Ján Orlovský v ňom všetkým konšpirátorom, premiérovi a strane SMER-SD, ale aj občanom vysvetľuje, že sila myšlienky je silnejšia ako sila peňazí.

Ján Orlovský vysvetľuje, prečo nestojí Nadácia otvorenej spoločnosti za pochodmi na Slovensku

Ako dodáva, ak by to tak nebolo, George Soros by bol už dávno prezidentom planéty. "Na pochody sme nedali ani jedno euro a zúčastňujeme sa na nich tiež, pretože sme za slušné Slovensko," hovorí Orlovský vo videu.