Protestujúci umelci sú obvinení z uplácania: Drsný odkaz známej herečky!

Broňa Kováčiková

BRATISLAVA - Nie je nám to jedno! To je slogan študentov VŠMU, ktorí spolu s tisíckami Slovákov v uliciach reagujú na aktuálne politické dianie. Po tom, ako sa mladí herci začali aktívne pripájať k pochodom a verejne kritizujú vládu, objavilo sa množstvo špekulácií, že ich niekto platí. Ako to teda v skutočnosti je nám povedala Broňa Kováčiková (23).