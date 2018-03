Tvrdý odkaz súdnych lekárov Gašparovi: Polícia pri obhliadke tiel zavraždených zlyhala!

Aj keď Martinu Kušnírovú (†27) pochovali v piatok 2. marca a Jána Kuciaka (†27) o deň neskôr 3. marca, dosiaľ nie je ozrejmené, v ktorý deň boli vlastne zavraždení. V oficiálnom stanovisku v štátnych dokumentoch sa na základe lekárskej obhliadky píše, že obaja zomreli v piatok 23. februára. Polícia naša ich telá v dome vo Veľkej Mači o dva dni neskôr, teda v nedeľu v noci. Matka Martiny však tvrdí, že je presvedčená, že k vražde došlo skôr. Povedala, že so svojou dcérou a ani s Kuciakom sa nemohla skontaktovať už od stredy – 21. februára.

Kým Ján Kuciak mal v parte uvedené, že zomrel 23. februára, jeho snúbenica mala uvedený dátum 21. februára. Ten dala na parte Martinina matka, ktorá pred médiami povedala, že si myslí, že Martina bola mŕtva už v stredu. „Neviem, ako to na tej patológii riešia, ale že by jeden doktor sa sekol o dva dni, neviem, či by nemal vrátiť diplom,“ povedala pre televíziu Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej Martiny.

Policajný prezident Tibor Gašpar

Okrem toho, televízia Markíza informovala, že podľa ich zistení v oboch úmrtných listoch stojí, že smrť Jána a Martiny nastala v piatok 23. februára. Matrikár, ktorý vystavuje úmrtný list vychádza z dokumentu – List o prehliadke mŕtveho, ktorý vypĺňa obhliadajúci lekár. Ten uviedol, že k smrti došlo v piatok medzi 12:00 hodinou na obed až polnocou. Ukázalo sa, že vyššie spomínaný lekár, nebol ani súdny lekár a ani znalec.

„Je to presne tak, ako keby k chirurgickému prípadu bol privolaný zubný lekár, to je presne to isté. To sú skrátka veci, ktoré sa nesmú diať. Ten súdny lekár vykoná úkony, ktoré sú nenahraditeľné, začína sa prezerať miesto činu zo širšieho uhla, všímame si okolie, vnútorná teplota interiéru, v akej vzdialenosti sú telá od radiátora - ktoré môžu modifikovať určenie doby smrti, aké bolo ošatenie osôb,“ vysvetlil pre televíziu Norbert Moravanský, súdny lekár a znalec.

​

Policajný prezident Tibor Gašpar však s týmto názorom nesúhlasil. Na tlačovej konferencii podotkol, že na mieste činu vraždy bol ohliadajúci lekár, ktorý mal od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou certifikát na to, aby mohol obhliadať mŕtvoly. Postup tak bol podľa neho dodržaný. "Súdniari to posúdili. Mali na stole, čo bolo treba, a riešili pitvu v súlade so zákonom. To znamená, dostali všetky podklady, robia všetky vyšetrenia," uviedol Gašpar s tým, že niekedy je na prospech veci, ak súdny lekár v postavení súdneho znalca nie je dotknutý miestom činu.

Dnes prišla do TV Markíza reakcia od MUDr. Borisa Ťažkého, predsedu Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti.

"Na tlačovej konferencii Tibora Gašpara odznelo, že na prehliadku tiel obetí trestného činu vraždy postačuje lekár, ktorý absolvoval niekoľkohodinové školenie organizované Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Generál Gašpar takisto povedal, že niekedy je na prospech veci, ak súdny lekár v procesnom postavení súdneho znalca „nie je dotknutý miestom činu". S uvedenými tvrdeniami prezidenta policajného zboru kategoricky nesúhlasíme. Považujeme ich za účelové ospravedlňovanie profesionálneho zlyhania polície a dehonestáciu súdneho lekárstva ako medicínskeho odboru. Prítomnosť súdneho lekára na mieste trestného činu vraždy považujeme za nanajvýš potrebnú a opodstatnenú elementárnou logikou samotného vyšetrovania," uviedol Ťažký.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike a z úcty k obetiam vrážd, Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej, sa redakcia topky.sk rozhodla zrušiť diskusiu k tomuto článku.