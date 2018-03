ONLINE Z koalície odchádza prvý poslanec: Časť policajtov vyzvala Kaliňáka k odchodu

Piatkový deň bude patriť predovšetkým spomienke za zavraždenú mladú dvojicu. O piatej sa v mnohých mestách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí uskutočnia pochody za Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Na večernej spomienke v Bratislave, na ktorej sa čaká masívna účasť, sa zúčastní aj prezident Andrej Kiska. Ten má tento týždeň tráviť čas na lyžovačke v Rakúsku.

Poslanec Národnej rady SR Igor Janckulík odchádza z klubu Mosta-Híd a vládnej koalície. Považuje za neprípustné, aby ľudia na najvyšších a citlivých politických miestach mali prepojenia na mimoriadne pochybné osoby, ktoré sú dôvodne podozrivé z napojení na mafiu a vo svojej krajine dokonca trestne stíhané. V parlamente bude pôsobiť ako nezaradený poslanec.

Nespokojné hlasy sa našli aj v polícii. Nový odborový zväz polície verejne vyzval prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara a ministra vnútra Roberta Kaliňáka na odstúpenie zo svojich funkcií.

Brífing OĽaNO ste mohli sledovať LIVE

19:32 Zajtra ráno uplynie 48 hodín od zadržania siedmich mužov talianskeho pôvodu, ktorí skončili v putách po policajnej razii na východe Slovenska v súvislosti s vyšetrovaním dvojnásobnej vraždy. Je to čas, kedy by sa malo rozhodnúť, či zostanú ďalej v policajnej cele, prípadne sa postavia pred sudcu pre prípravné konanie, ktorý rozhodne, či v prípade, ak budú obvinení, zostanú stíhaní väzobne alebo na slobode.

18:26 Ministerstvo tiež poukázalo, že Antonio Roda sa stal spoločníkom vo firme TRA.CE.R export-import až 4. marca 2016. "Teda v čase podpisu nájomnej zmluvy, respektíve jej dodatkov počas pôsobenia Gabriely Matečnej v SPF, nemala firma na rodinu Rodovcov žiadne majetkové prepojenie," konštatuje sa v stanovisku.

16:28 Matečnej rezort pripomína, že ak mali orgány činné v trestnom konaní informácie o páchaní trestnej činnosti, mali o tom informovať Slovenský pozemkový fond, čo sa ale nestalo. „Nie je v technických ani ľudských možnostiach úradníkov SPF preverovať akékoľvek podozrenia z trestnej činnosti osôb či podnikateľov na celom Slovensku. Slovenský pozemkový fond nemôže suplovať úlohu vyšetrovateľov,“ píše sa v stanovisku.

16:25 „S firmami prepojenými na Antonia Rodu boli podpísané nájomné zmluvy štatutármi SPF takmer pred 15 rokmi. V období 2012-2016 boli podpísané v drvivej väčšine len dodatky, ktorých obsahom je predovšetkým zvýšenie nájomného. Tie sa netýkali len predmetných zmlúv, ale všetkých nájomných zmlúv pre celé Slovensko,“ vysvetľuje rezort, ktorý zdôraznil, že za pôsobenia Gabriely Matečnej sa zo SPF stala „vysoko efektívna a transparentná inštitúcia, ktorá aj vďaka tomu mnohonásobne zvýšila príjmy štátu“.

16:23 „Štatutári Slovenského pozemkového fondu (SPF) podpíšu ročne tisícky zmlúv a pri nájme štátnej pôdy postupujú podľa vopred definovaných a verejne dostupných kritérií,“ konštatuje sa v stanovisku, ktoré reaguje na piatkové vyjadrenia Nicholsonovej.

16:20 Matečna odmieta odvinenia Nicholsonovej

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS) odmieta obvinenia podpredsedníčky SaS Lucie Ďuriš Nicholsonovej v súvislosti s talianskym klanom na východe Slovenska. Považuje ich za scestné, čisté špekulácie a nesprávne vyvodené závery, ktoré nie sú podložené žiadnymi reálnymi faktami.

15:45 Danko kauzu sleduje

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) nepodceňuje žiadnu informáciu v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, reagovať ale bude iba na relevantné informácie. Šéf zákonodarného zboru sa prvýkrát verejne vyjadril k celej kauze a vyhlásil, že ak ktokoľvek z jeho okolia urobil v tejto súvislosti niečo zlé, bude bezodkladne konať právne i politicky, odmieta však zneužívanie vraždy na politické ciele.

15:20 Jedna z odborových organizácií policajtov vyzýva Kaliňáka a Gašpara k odchodu

15:15 Slovensko sa lúči so zavraždenou partnerkou novinára Martinou: Pochovajú ju v svadobných šatách

15:00 Ministerka Žitňanská nehovorila o žiadnom časovom ultimáte pre Roberta Kaliňáka, vyjadrila sa podľa Denníka N.

14:30 Smer ruší oslavy MDŽ v Trnave a Námestove, ktoré sa mali konať dnes a zajtra, kvôli pohrebom Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka. Podujatia budú pokračovať od nedele.

Status Smer-SD

14:20 Téma úkladnej vraždy rezonuje aj v Bruseli. Europoslanec Miroslav Mikolášik (KDH) na dnešnej tlačovej konferencii uviedol, že podobnú situáciu ešte za tri volebné v Bruseli nezažil.

14:05 Zvyšní štyria poslanci Národnej rady SR, ktorí prišli do klubu Mosta-Híd z rozpadnutej Siete Andrej Hrnčiar, Martin Fedor, Katarína Cséfalvayová a Eduard Adamčík, zostávajú v klube bugárovcov. Uviedol to Hrnčiar v reakcii na odchod Igora Janckulíka. Ten tiež prišiel do parlamentu so Sieťou, ale s kolegami prestúpil do Mosta-Híd.

13:53 Hoľko k obvineniam zo vzťahov s podnikateľom Vadalom:

"Vylučujem akékoľvek priateľské vzťahy s uvedeným pánom. Opak je pravdou. Spoločnosť Sofos bola podvedená a oklamaná firmou uvedeného pána pri nákupe výpočtovej techniky. Pohľadávka od firmy uvedeného pána bola zo strany firmy Sofos vymáhaná a tovar vrátil. Uvedenú skutočnosť preveril v danom čase aj Daňový úrad v Košiciach. Žiadny kontakt s uvedeným pánom neudržiavam a dôrazne to odmietam."

13:45 „Chcem vyzvať tohto pána na tom obrázku (Fica). Keďže včera dokázal niečo neuveriteľné, mecheche s päťtisíc ľuďmi v čase, keď mali na všetkých úradoch na Slovensku visieť čierne vlajky na pol žrde. Obávam sa, že tento človek je schopný poslať na pohreby veniec v mene Úradu vlády. Chcel by som ho vyvarovať, aby niečo takéto robil. Najväčší veniec týmto obetiam pošle vtedy, keď vyrazí Roberta Kaliňáka a Tibora Gašpara a sám zamkne Úrad vlády z druhej strany," uzavrel Matovič.

13:41 „Jediné, o čo nám ide, je, aby sa našli páchatelia," odkazuje Remišová.

13:37 Veronika Remišová si nemyslí, že úradnícka vláda by bola riešením. Riešením je silná strana strana, ktorá bude mať podporu od ľudí. Preto podľa nás sú riešením predčasné voľby, povedala Remišová.

13:36 Fico má do utorka termín na odvolanie Kaliňáka, potom sa SaS a OĽaNO dohodnú na ďalších krokoch. „Robert Fico, je koniec. Treba zbaliť švestky," odkázal Matovič.

13:33 Úrad vlády podľa Denníka N neodpovedal, či sa Fico zúčastní na pohreboch Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

13:32 Janckulík je podľa Matoviča vzor, ako by sa mali správať ľudia, ktorí si uvedia, že je niekde hranica. „Asi zistil, že Bugár ide zahrať divadlo," myslí si šéf OĽaNO.

13:31 „Veriť Hoľkovi je ako veriť prvému vrahovi, ktorého by ste stretli na ulici," tvrdí Matovič.

13:28 „Robert Fico, Robert Kaliňák a Tibor Gašpar nemajú čo robiť na svojich miestach," odkazuje Matovič.

13:25 Mária Trošková aj jej matka podľa Matoviča vedeli, že na Antonina Vadalu bol v Taliansku vydaný zatykač, a ony to neoznámili polícii.

13:22 Igor Matovič chce vedieť, odkedy slovenská polícia vie o prítomnosti kalábrijskej mafie na Slovensku. „Chceme odpoveď na túto otázku. Je to kľúčová vec," hovorí.

13:21 V čase, keď sa na Slovensku zatýkali mafiani, ANSA vydava správu, kde taliansky prokurátor v Kalábrii hovorí o tom, že pred časom upozornovali slovenskú políciu, aby na slovensku tuto kalabrijsku mafiu monitorovali, tvrdí Matovič.

13:20 „Druhým dôvodom prečo mlčí je, že pred dvoma rokmi si zobral, sprivatizoval SIS a zrejme si nerobí, čo má robiť. Možno prišla zvodka pred premiéra, že bacha na Troškovú a Jasaňa," špekuluje politik.

13:18 „Možno sa nám hlava zatočí, čo bolo naozaj dôvodom vraždy dvoch mladých ľudí," hovorí Matovič.

13:17 Podľa Matoviča je aktívnym obchodným partnerom Vadalu Dankov blízky človek Ján Hoľko.

13:16 SIS vraj dostala informácie o firme Prodest, kde pôsobí jeden z Talianov. „Pýtame sa, ako to SIS vyhodnotila a prečo sme neboli upozornení," pýta sa poslankyňa. Spomína chystaný obchod s transportérmi. „Tento biznis s obrnenými transportérmi nie je taký čistý, ako to prezentoval pán Danko."

13:14 „Medzi základne úlohy SIS podľa zákona patrí aj zbieranie informácii o organizovanom zločine," hovorí Veronika Remišová. „Riaditeľom SIS je nominant SNS. Vieme, akým pochybným spôsobom sa tam dostal a že nemal potrebné skúsenosti," dodáva.

13:11 Tlačovka OĽaNO sa začala.

13:01 Dušan Jarjabek (Smer-SD) rešpektuje rozhodnutie Igora Janckulíka opustiť poslanecký klub Mosta-Híd a vládnu koalíciu. „Každý je strojcom svojho šťastia, aj pán poslanec," povedal.

12:57 Odkaz organizátorov dnešného pochodu:

„Organizátori spomienkového pochodu „Nechceme späť 90-te! Pochod za Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú“ chcú vyzvať všetkých ľudí, aby hnev posunuli do úzadia a dali dnes priestor smútku, odhodlaniu a láske. Aby dnes na pochod prišli ako občania, ktorí sa chcú postaviť za slobodu a slušnosť. Ktorí s vyrovnanou tvárou ukážu, že im záleží, aby Slovensko bolo dobrou a poctivou krajinou, kde sa takéto veci nedejú.“

12:52 Jedna z odborových organizácií policajtov vyzýva Kaliňáka a Gašpara k odchodu.

12:45 Prvého podpredsedu SNS Jaroslava Pašku mrzí odchod Janckulíka z koalície. Podľa neho je to signál, že by sa mali intenzívnejšie zaoberať situáciou aj v koalícii. Nepovedal, či má Kaliňák odstúpiť, ako žiada Most-Híd.

12:31 Situáciu s Robertom Kaliňákom chcú v Moste-Híd vyriešiť do konca mesiaca.

Béla Bugár v Rádiu Expres

12:27 Bugár vyhýbavo odpovedal aj na otázku, či budú žiadať odchod policajného šéfa Tibora Gašpara. Vraj o tom rozhodne nový alebo staronový minister.

12:26 Podľa Bugára si informáciu o Žitňanskej ultimáte niekto vymyslel.

12:25 Igor Janckulík svojím odchodom potvrdil názor, ktorý už avizoval. Strana Most-Híd takto reaguje na jeho oznámenie o konci v klube a vládnej koalícii.

12:23 Ako politici to vieme riešiť iba zákonne, hovorí Béla Bugár v Rádiu Expres.

12:20 Robert Fico a Robert Kaliňák sa na Úrade vlády SR stretli s predstaviteľmi medzinárodných reportérskych organizácií - generálnym riaditeľom Reportérov bez hraníc Christopherom Deloirom, reprezentantom pre slobodu médií OBSE Harlemom Désirom a zástupkyňou Európskeho centra pre slobodu v tlači a médiách Fluturou Kusari.

Sprava: Riaditeľ organizácie Novinári bez hraníc Christophe Deloire a reprezentant pre slobodu médií Harlem Désir - Foto: SITA/Diana Černáková

12:10 Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Gábor Gál nevie o odchode Igora Janckulíka z klubu a vládnej koalície. Takú informáciu zatiaľ nedostal.

12:02 Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) dala ultimátum - ak Kaliňák neodíde zo svojej funkcie do siedmich dní, končí, píšu Aktuality.sk

11:51 Tlačovka sa skončila.

Tlačovku SaS ste mohli sledovať ONLINE

11:46 „Je to reakcia primeraná jemu," hovorí Sulík o Bugárovi a jeho včerajšom vyjadrení.

11:43 Ministerka Matečná mala podľa Nicholsonovej už odstúpiť.

11:41 „Robert Fico nás nevytláča len z jadra EÚ, ale z celej Európskej únie," vysvetľuje Sulík. Je presvedčený, že Fico si smrť nepohodlného novinára si neželal, ale situácia sa mu vymkla z rúk. Apeluje na poslancov a ministrov, ktorí ešte majú štipku slušnosti.

11:38 Eurofondy priniesli na Slovensko korupciu, ktorá rozožiera našu spoločnosť, myslí si europoslanec. Sulík taktiež požiadal o stretnutie so šéfom OLAFu. „Už som sa s ním stretol aj predtým a upozornil ho, že to treba riešiť," vysvetľuje.

11:37 Objavila sa informácia, podľa ktorej je prezident Kiska tento týždeň na lyžovačke v Rakúsku. Jeho hovorca Roman Krpelan ju nepoprel.

11:36 „Vyzývam OLAF, aby sa venoval karuselovým podvodom a iným kauzám, ktoré su známe," hovorí Richard Sulík.

11:33 Ľubomír Galko hovorí o včerajšom MDŽ o hyenizme Erika Tomáša. „Považujeme to za cynizmus, spraviť niečo také v predvečer pohrebu zavraždenej," hovorí Galko.

11:30 Nicholsonová má dodatky, dôkazy a zmluvy podpísané Gabrielou Matečnou. „Z toho je zrejmé, že Matečná klame, keď tvrdí, že nevedela o aktivitách talianskeho klanu na východe. Tým, že to podpísala im umožnila čerpať dotácie z PPA," hovorí.

11:27 Okrem toho, že išlo o ornú plochu, ísť malo aj o zastavené plochy ako Námestie SNP v Michalovciach. Mala to byt časť pôdy, ktorá mala slúžiť na čerpanie dotácie z PPA.

11:24 Matečná sa podľa poslankyne vyjadrila, že PPA nevedela o pôsobení talianskej mafie nevedela. Nejde len o to, že im slovensky pozemkový fond prenajal pod vedením Matečnej obrovské plochy, ale ide vraj o to, čo jej v rámci tejto pôdy slovenský pozemkový fond prenajal, hovorí Nicholsonová.

11:22 Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná vraj klame, keď tvrdí, že nevedela o biznisoch Talianov, tvrdí Lucia Ďuriš Nicholsonová.

11:20 Tlačová beseda SaS sa začala.