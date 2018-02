Gerard Piqué a Shakira: Toto musí byť osud!

Gerard Piqué podľa mnohých mužov v roku 2010 vyhral terno. Pri nakrúcaní hymny pre futbalové majstrovstvá sa totiž stretol so speváčkou Shakirou, ktorá vtedy naspievala známy song Waka waka.

Dvojica si padla do oka a dnes už majú spolu dvoch synov - Milana a Sashu. Svoje stretnutie musia doteraz vnímať ako osudové. Nestáva sa totiž často, že sa do seba zamilujú ľudia, ktorí sa narodili v rovnaký deň. Shakira je síce od Gerarda o 10 rokov staršia, no nijako im to neprekáža.

Piqué momentálne hrá za klub FC Barcelona. Tam začínal už ako dieťa, no neskôr svoju prvú profesionálnu zmluvu podpísal s Manchestrom United, kde debutoval v roku 2004. Do Barcelony sa vrátil v roku 2008.

Ako obranca nestrieľa veľa gólov, keď sa tak však stane, rovnako ako ostatní hráči má aj svoju oslavu. Gerard na svojich skrížených rukách zvykne prstami ukazovať číslovku 2 ako pripomienku spoločných narodenín so Shakirou 2. 2.

