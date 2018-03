Legenda definitívne skončila: Pôjde do politiky?!

RIO DE JANEIRO - Legendárny futbalista Ronaldinho dnes oslavuje svoje 38. narodeniny. Len v januári tohto roka oznámil, že definitívne končí s aktívnou kariérou. Zaujíma sa totiž o svet politiky a práve tento mesiac by sa mal rozhodnúť, či do nej naozaj vstúpi.

Vo futbalovom svete nastal koniec jednej veľkej epochy. Brazílčan Ronaldinho sa rozhodol, že definitívne končí hráčsku kariéru. V januári to pre brazílske médiá vyhlásil jeho brat a agent Roberto Assis. Rozlúčkové zápasy 38-ročného ofenzívneho univerzála (nar. 21. marca 1980) sa pravdepodobne uskutočnia po letných MS v Rusku, teda po 15. júli. Má to byť séria stretnutí v Brazílii, Európe aj v Ázii.

Futbalové umenie Ronaldinha zanechalo v priaznivcoch najpopulárnejšieho športu množstvo spomienok. Bol azda jediným hráčom španielskeho futbalového klubu FC Barcelona, ktorému uznanlivo zatlieskalo publikum na Štadióne Santiaga Bernabéua v Madride. Bolo to v novembri 2005 pri výhre "blaugranas" 3:0.

Taktiež zrejme nikto nepredvádzal lepšie tzv. žuvačkovú fintu, keď prehodením lopty z vonkajšej strany kopačky na vnútornú staval protihráčov pred neriešiteľný problém. Ako raz priznal, tento trik odkukal od jedného zo svojich najväčších idolov - brazílskej hviezdy 70. rokov minulého storočia Rivelina. Zaznamenal aj mnoho nezabudnuteľných gólov - stačí spomenúť "špicák" do siete Chelsea v osemfinále Lige majstrov 2004/2005 či majstrovsky kopnutý priamy kop za chrbát anglického brankára Davida Seamana vo štvrťfinále MS 2002.

Ako ešte v decembri 2017 informovali brazílske médiá, Ronaldinho zatúžil po kariére politika. Rodák z Porto Alegre plánuje kandidovať vo voľbách do brazílskeho senátu. V prípade úspechu by sa držiteľ zlatej medaily z MS 2002 a najlepší futbalista prvej dekády 21. storočia mohol ocitnúť v spoločnosti iného svetového šampióna, a to Romária. Podmienkou jeho kandidatúry je ale zvolenie Jaira Bolsonara za predsedu strany v marcových voľbách. Informoval o tom portál thesun.co.uk.