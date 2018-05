Milujú ho všetci, dokonca aj jeho najväčší rivali: Táto žijúca legenda snáď ani nie je z tohto sveta!

Andrés Iniesta

BARCELONA - Je to športový pojem, fenomén, velikán a predovšetkým človek so srdcom na tom najsprávnejšom mieste. Reč je o španielskom futbalistovi Andrésovi Iniestovi (34), ktorý je aj po nedávnom avizovanom odchode do tímu najvyššej japonskej súťaže ešte stále hrajúcou legendou Barcelony. Nezabudnuteľný kapitán je však nielen grandióznym športovcom, ale predovšetkým aj uznávanou osobnosťou, ktorá si pre svoju nekonečnú charizmu podmanila fanúšikov po celom svete.