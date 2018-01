Žena (67) trpela nevyliečiteľnou rakovinou: Začala užívať toto KORENIE a stal sa zázrak

Dieneke vraj z najhoršieho dostala kurkuma

LONDÝN - Keď lekári diagnostikovali istej Angličanke leukémiu, oznámili jej, že ide o nevyliečiteľnú formu. Napriek pesimistickým prognózam sa žena nevzdala a do boja so zákerným ochorením sa vydala s netradičnou, ale účinnou zbraňou. Odborníkov šokovalo to, že zabrala.