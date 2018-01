Tínedžer (14) zjedol obyčajný sendvič: To, čo sa dialo potom, by nechcel zažiť nikto

MISSOURI - Americký tínedžer bojoval o život po tom, čo mu sendvič so syrom a šunkou roztrhol pažerák. Alec Hebblethwaite (14) strávil v nemocnici 106 dní a po prepustení mu diagnostikovali zriedkavé chronické ochorenie imunitného systému nazývané eozinofilná ezofagitída.

Kasey Hunterová (35) si prvýkrát všimla, že sa s jej synom deje niečo nezvyčajné, keď v apríli počas futbalového tréningu zjedol sušienku a vykašľal krv. Vzala ho do nemocnice, kde jej lekár povedal, že si chlapec poškriabal pažerák a nariadil mu, aby až do uzdravenia konzumoval iba mäkké potraviny, ktoré sa ľahko prehĺtajú.

Nasledujúci mesiac zjedol Alec sendvič so šunkou a začal sa dusiť. Do nemocnice ho prijali s bolesťou na hrudníku a doktori zistili, že má dieru v pažeráku. Keď sa ju pokúsili chirurgicky zašiť, zbadali, že rana sa zapálila a spôsobila infekciu, ktorá sa rozšírila až do žlčníka, ktorý mu museli neskôr vyoperovať.

Nakoniec strávil celé leto na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde bojoval proti smrtiacej otrave krvi a prešiel viacerými operáciami, pri ktorých lekári jeho matku varovali, že by ich nemusel prežiť. Jeho telo však zvíťazilo nad ochorením a v septembri ho z nemocnice prepustili. Až v novembri po ďalších vyšetreniach odborníci prišli s tým, že Alecovu extrémnu reakciu spôsobila eozinofilná ezofagitída.

Zriedkavé ochorenie spôsobuje hromadenie bielych krviniek v pažeráku, ktorý spája ústa a žalúdok, čo môže viesť k jeho roztrhnutiu a uduseniu. Alec má nariadené vyhýbať sa potravinám, ktoré by mohli opäť viesť k vytvoreniu rany a chodí na pravidelné kontroly, kde mu pomocou balónika rozširujú pažerák, aby sa mu lepšie dýchalo.

"Spočiatku som nevedel, že sa stalo niečo zlé. Cítil som len, akoby mi kus sendviča uviazol v hrdle. Ale potom ma hrdlo poriadne bolelo. Nepamätám si väčšinu času stráveného v nemocnici, no chvíle, keď som nevládal chodiť, boli veľmi desivé," citoval Aleca portál metro.co.uk.