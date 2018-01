Vojak sa ponáhľal za rodiacou manželkou: Neuveríte, čo všetko musel podstúpiť, aby prišiel včas

Americký vojak Francois Clerfe, ktorý bol prevelený na misiu v Iraku neváhal ani sekundu. Nič mu nebolo prednejšie ako byť pri svojej manželke počas toho, ako príde na svet ich prvé bábätko. Precestoval 13 tisíc kilometrov a trvalo mu to dva dni. Francois si myslel, že pôrod ani nestihne.

„Bolo to veľmi zábavné a vzrušujúce zároveň,“ povedal pre KSBW-8. vojak. „Som nesmierne rád, že moja maličká Júlia na mňa počakala,“ dodal Clerfe.

Cesta z Iraku do Komunitnej nemocnice na polostrove Monterey nebola jednoduchá. „Z Kuwaitu do Turecka, z Turecka do Frankfurtu, z Frankfurtu do Baltimoru, z Baltimoru do Atlanty a stále som len rozmýšľal nad tým, čo ak. Čo ak to nestihnem,“ priznal vojak a šťastný otecko, ktorý v priebehu dvoch dní vystriedal 7 letov.

Natália Svistunová o svojom manželovi nepochybovala. „Cítila som, že to stihne. Tak veľmi chcel byť pri nás,“ povedala Natália. Ich dcérka Júlia sa narodila 1.januára tesne pred desiatou hodinou dopoludnia. Júlia bola zároveň prvým dieťaťom, ktoré prišlo na svet v tamojšej nemocnici v roku 2018.