Zdravé recepty pre vaše krajšie rána

Dve talentované dámy, foodblogerky a inšpiratívne kuchárky Barbora Drahovská a Mimi Nemčeková. Obe milujú rána, keď sa svet prebúdza a pomaly sa dáva do pohybu. Aj preto si splnili sen a napísali knihu Zdravé raňajky, v ktorej nájdete 60 receptov. Tie vám dodajú energiu do nového dňa, raňajky, na ktorých prípravu je potrebných iba pár minút.

Nechýbajú voňavé lievance či ohromujúce červené palacinky, s ktorými je možné vychutnať si dlhé víkendové rána, ani raňajkové smoothies a farebné limonády. Nostalgickým raňajkám, ktoré čitateľa vrátia do čias detstva, vdýchli autorky nového ducha. Barbora aj Mimi si totiž myslia, že „dobré raňajky môžu prispieť ku krajším dňom – úplne jedno, či vás čakajú náročné úlohy v práci alebo víkendové leňošenie.“

Knihu pokrstili šéf dramaturg Rádia FM Maroš Hečko, ktorého nazvali duchovným otcom knihy a ich dlhoročná priateľka Tamara Šimočníková-Heribanová.

Krstilo sa netradične makom. Makové bratislavské rožky boli totiž prvým receptom, ktorý autorky Barbora a Mimi spolu pred viac ako štyrmi rokmi upiekli. Pozvaným priateľom a hosťom pripravili na ochutnávku práve niekoľko dobrôt podľa vlastných receptov z ich raňajkovej knižky.

Na stoloch nechýbali: chlebíky s bylinkovou bryndzovou nátierkou s čerstvými klíčkami, bezlepkové pohánkové chlebíky s tofu nátierkou s datľami, orechmi a bazalkou, smotanovo-kôprový a cibuľový posúch, raňajkové pralinky (tmavé s horkou čokoládou & svetlé s ovsenými vločkami), kakaový chia puding s malinou či domáci termix.

„Rady by sme našou knižkou inšpirovali ľudí, ktorí chcú trošku vybočiť zo stereotypu a nahradiť všedné vajíčka alebo lupienky s mliekom aj niečím iným a možno aj zdravším“, prezrádzajú dievčatá.

V knihe Zdravé raňajky nájdete 60 receptov, ktoré vám dodajú energiu do nového dňa, raňajky, na ktorých prípravu potrebujete iba pár minút. Dozviete sa zaujímavé veci o múkach, orechoch, vajíčkach i alternatívnych sladidlách.

V knihe sú aj kapitoly, keď ráno naozaj nemáte vôbec čas, len si zoberiete niečo z chladničky a vyrazíte z domu. Sú tam doslova chvíľkové recepty, aj tie „dlhšie“ ideálne na víkendové rána. „Každý si v nej nájde to svoje,“ dodáva Mirka Nemčeková.

Recept na Babičkine stískance

Jedlá od babičky vždy boli a sú tie najlepšie. Stískanice pripravovala Barborina babička zvyčajne spolu s dedkom. Ona ich presolila a dedko ich posolil málo, ale vždy chutili vynikajúco. Ešteže si všetky obľúbené recepty zapisovala a môžeme sa o tento podeliť aj s vami.

Čas prípravy: 30 minút, čas pečenia 30 minút

Počet ks: 15 ks

Potrebujeme:

• 1/2 kg zemiakov

• 180 g špaldovej múky

• 15 lyžíc hrubej krupice

• 70 g roztopeného masla

• soľ

Zemiaky uvaríme v šupke, necháme vychladnúť, očistíme a nastrúhame na hrubom strúhadle.

Zmiešame so 180 g špaldovej múky, 1/2 ČL soli a vypracujeme cesto. Keby sa príliš lepilo, jednoducho pridáme viac múky.

Do troch misiek si pripravíme: soľ, 15 polievkových lyžíc hrubej krupice a približne 70 g roztopeného masla, ktorými budeme „plniť“ stískanice.

Z cesta vytvoríme jeden dlhý valček, z ktorého si narežeme 15 ks cesta.

Z každého kusu vytvarujeme guľôčku a s valčekom na cesto vyvaľkáme placku do tvaru lokše.

Vyvaľkanú lokšu potrieme maslom, posypeme soľou, polievkovou lyžicou hrubej krupice a stočíme do rolky, z ktorej vytvarujeme slimáčika.

Pečieme 30 minút pri 200 stupňoch do zlatista a chrumkava.

Bite me tip: slimáčiky môžeme naplniť strúhaným syrom.