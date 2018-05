Najväčšia špionáž studenej vojny: Mladých manželov za ňu kruto popravili, NEPRÁVOM!

Julius a Ethel Rosenbergovci v putách počas súdneho pojednávania

NEW YORK - Dnes uplynulo sto rokov od narodenia špióna Juliusa Rosenberga. Narodil sa 12. mája 1918 v New Yorku v chudobnej rodine židovských prisťahovalcov, ktorí prišli do USA z Poľska. Jeho otec si želal, aby sa stal rabínom, ale Julius sa rozhodol študovať elektrotechniku. Vyštudoval v roku 1939 s titulom elektrotechnický inžinier. V tom istom roku sa oženil s Ethel Greenglassovou.