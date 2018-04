Milovanie s vanilkou: Ako vznikala úspešná slovenská kniha? Jej zákulisie vás možno prekvapí

Milovanie s vanilkou, romantický príbeh s prvkami erotiky, je najnovšia kniha slovenskej autorky Petry Hederovej (debutovala pod pseudonymom Lena Lemonová). Petra pracuje v IT sfére, hoci dušou vôbec nie je technický typ. Vyštudovala politológiu, no písanie o politike nechala na iných. Má veľa nevšedných zážitkov a bujnú fantáziu.

V čase, keď som začala písať knihu, som prechádzala náročným obdobím rozvodu. Predstava idylického rodinného života sa mi zosypala ako domček z karát. Navyše mi končila rodičovská dovolenka a nastal čas hľadania nového zamestnania po štyroch rokoch. Vedela som, že sa budem musieť presťahovať, čo znamenalo, že budem musieť riešiť hypotéku a kupovať byt. Budeme sa musieť dohodnúť na starostlivosti o maličké deti, pre mňa ako matku hotová katastrofa. Aby toho nebolo málo, robila som štátnice na vysokej škole. Naozaj na psychiku náročné obdobie. Aby som sa nervovo nezrútila, krátila som si čas písaním a „visením“ na rôznych internetových zoznamkách, kde som hľadala rozptýlenie a zdroj inšpirácie. Samozrejme, neregistrovala som sa iba kvôli písaniu. Povedzme si otvorene, že nikto nechce byť sám a v kútiku duše som tiež dúfala, že budem mať šťastie a stretnem svojho nového životného partnera. Niektorí by tvrdili, že takto sa zoznamujú len samí zúfalci, dávno to však nie je tak. Je nová doba, na internete visíme asi všetci. Ľudia sú rôzni, majú rôzne osudy a internet je miestom, kde sa dozviete veľa. Mnoho mužov mi vyrozprávalo svoj životný príbeh, ktorý mi bol inšpiráciou pri tvorení. Jedným z ľudských zdrojov, na ktorý som natrafila, bol istý Čech z menšieho mesta na západe, ktorý mi poslúžil ako predloha pre napísanie knihy o sadomasochistickom motorkárovi.

Marcel je skutočný

Hlavná postava príbehu je teda vykreslená autenticky. Marcel naozaj žije, hoci sa tak krstným menom nevolá a nie je z Tachova, ale z iného mesta na západe Čiech. Skutočne vlastní autoservis a jazdí na motorke Suzuki Hayabusa. Viac informácií o ňom nebudem prezrádzať s ohľadom na jeho súkromie. Predsa, je ženatý (pokiaľ sa neskôr nerozviedol) a má dve deti.

Práve tento človek mi dal “background” celej BDSM filozofie a praktík. Dokonca sme sa raz aj osobne stretli na káve a zanechal vo mne veľmi silný dojem. Asi rovnaký, aký urobil Marcel na Lenu pri ich prvom rande. Prišiel len kvôli nášmu stretnutiu na svojej efektnej motorke a ja som odpadla. Povedala som si, čo tak postaviť na tom knihu, obzvlášť v čase, keď je téma sado-maso v kurze. Marcel je teda reálny. Lena je, naopak, vymyslená postava. Samozrejme sa čiastočne podobá na mňa, jej tvorcu. Mnohí sa ma pýtajú či je to môj príbeh. Smejem sa na tom, pretože už Slasti rozvodu sú celkom silne autobiografické a nemôžem všetko, o čom píšem, skutočne zažiť. To by som mala veľmi pestrý až šialený život, neskĺbiteľný s prácou, rodinou a písaním.

Veľa ľuďom to prirodzene vŕta v hlave, či to tá Petra zažila na vlastnej koži. Nuž, nechám to teda na fantázii čitateľa. Aj tak by mi neverili, nech už by som sa vyjadrila akokoľvek.

