Príbeh jednej bežnej rodiny, v ktorej sa môžete nájsť aj vy. Manželia šesťdesiatnici Helga a Oldo sú nielen rodičmi, ale už aj starými rodičmi. V ich rodine to hreje, ale aj chladí, tak ako v každej.

Niekedy ich vlastné deti dokážu nemilo prekvapiť, zaskočiť aj šokovať. Keď syn prehrá na burze všetky rodinné peniaze. Či chladná dcéra, ktorá nemá záujem o rodinné stretnutia...

Helga všetko, čo robí, robí s plným nasadením. Kolotoč jej života bol naplnený túžbou byť dobrou manželkou, mamou aj starou mamou. Podarilo sa jej to.

Je skvelou manželkou a záleží jej na rodine, preto ťažko nesie, keď v rodinách jej detí čosi neklape. Snaží sa všetkým vytvoriť bezpečný prístav, naplnený láskou a pochopením. Vždy je ochotná pomôcť, vypočuť si a poradiť.

Pritom nezabúda ani na svoju lásku, svojho milovaného manžela. Ani u nich nie je nebo vždy bezoblačné, ale vždy to prekonajú. Vedia totiž, že o lásku sa oplatí bojovať a že žiadne manželstvo nie je dokonalé.

„Helgu a Olda som si pri písaní veľmi obľúbila. Sú pre mňa vzorom,“ priznáva Táňa Keleová-Vasilková. „Je to manželská dvojica, ktorá ani po desaťročiach nezabudla na lásku... tak by to predsa malo byť. Svet by bol v okamihu krajší.“

„Aj pre najnovší román Mama platí to, čo je charakteristické pre viac ako tridsiatku ostatných Tániných kníh,“ tvrdí skúsená redaktorka Jana Holková. „Z bohatosti a mnohovrstvovosti života neomylne vypozoruje tému, ktorá osloví čitateľky všetkých vekových kategórií, a spracuje ju svojím vlastným, citlivým spôsobom. Tentoraz je v centre diania ten najdôležitejší človek v každej rodine – mama, ktorú milujeme, potrebujeme, vážime si ju, ale pre vlastné starosti či bolesti neraz zanedbávame.“

Čítanie beletrie nám ukazuje svet z pohľadu tisícov knižných hrdinov, stačí si len vybrať. Čím viac príbehov prečítate, tým viac máte podľa štúdie v časopise Science, schopnosť vcítiť sa do emócií a myšlienok druhých ľudí. A to znamená, že máte pre okolitý svet väčšie pochopenie a dokážete oveľa lepšie nadväzovať vzťahy.

