Objavte svoje skryté možnosti

Aj takto vyzýva vo svojej knihe Vnútorné inžinierstvo indický jogín a mystik Sadhguru. S veľmi moderným a mladistvým náhľadom na svet a veľkým zmyslom pre humor popisuje svoju vlastnú cestu k osvieteniu a vysvetľuje ako môžeme odomknúť obrovský potenciál svojich skrytých možností.

Veľmi osobitým, jasným a vecným spôsobom ukazuje západnému čitateľovi, ako poznať, ovládať a využiť vnútornú silu ducha v bežnom, každodennom živote bez ohľadu na to, či žijeme v rušnom veľkomeste alebo na vidieku.

Kniha Vnútorné inžinierstvo je súhrn tisícky rokov starých indických učení podaných zrozumiteľne a vtipne človeku 21.storočia.

Dielo bolo označené za jednu z 10 najlepších duchovných kníh roku 2016.

Slovo „duchovnosť“ je asi najviac zdeformované slovo na svete. Nehľadajte duchovnú cestu, ak chcete pokoj. Ľudia považujú pokoj za najvyššiu ašpiráciu len preto, lebo väčšine z nich celkom chýba.

Keď som bol pred pár rokmi v Tel Avive, povedali mi, že šalom je najvyššia možná forma pozdravu. Opýtal som sa, prečo. „Pretože to značí pokoj,“ odpovedali mi. Povedal som: „Prečo by mal byť pokoj tým najvyšším cieľom, pokiaľ nie ste na Strednom Východe?“

„Dnes je v našom svete veľa módnych, falošných a nebezpečne zavádzajúcich učení. „Buď tu a teraz“ je jedným z nich. Vychádza z predpokladu, že ak by ste chceli, môžete byť niekde inde. Ako keby to vôbec bolo možné. Prítomnosť je jediné miesto, kde ste. Ak žijete, žijete v tomto okamihu. Ak umriete, umriete v tomto okamihu. Tento okamih je večnosť. Ako jej môžete uniknúť, aj keby ste chceli?“ pýta sa Sadhguru v knihe Vnútorné inžinierstvo.

Práve teraz možno máte problém, že trpíte pre niečo, čo sa stalo pred desiatimi rokmi a trpíte pre niečo, čo sa možno stane pozajtra. Nie je to pravda. Jednoducho, sú to hry vašej pamäte a predstavivosti. Znamená to teda, že ak chcete nájsť pokoj, musíte vymazať svoju pamäť? Vôbec nie. Znamená to, že z nej musíte odstrániť emotívny náboj. Vaša myseľ má obrovské pamäťové rezervy a neuveriteľné možnosti predstavivosti, ktoré sú výsledkom milióny rokov trvajúceho evolučného procesu. Ak ju dokážete využívať keď chcete a vypnúť, keď nechcete, myseľ môže byť fantastický nástroj.

Vyhýbať sa minulosti a popierať budúcnosť znamená trivializovať tento úžasný nástroj. Takže „byť tu a teraz“ sa stáva zmrzačujúcim psychologickým obmedzením – popiera našu existenciálnu realitu.

„Rob vždy iba jednu vec“ sa stalo ďalším populárnym sloganom sebarozvoja. Prečo by ste mali robiť iba jedinú vec, keď myseľ je fenomenálny multidimenzionálny stroj, schopný zvládnuť naraz niekoľko úrovní aktivity? Prečo by ste mali chcieť zrušiť myseľ, namiesto toho, aby ste si ju osedlali a naučili sa na nej jazdiť? Keď poznáte opojnú radosť z rozumovej aktivity, prečo by ste si zvolili lobotómiu, dobrovoľnú existenciu kapustnej hlavy?

Nechajte sa inšpirovať úžasným mystikom a jogínom v knižke Vnútorné inžinierstvo.

