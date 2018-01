Chcete počuť rozprávať stromy?

„Už 26 rokov sprevádzam deti po lese. Vždy ma nudilo vysvetľovať len rozdiely medzi jednotlivými druhmi stromov. Nie je zaujímavejšie zahryznúť sa do rozličných vetvičiek a takto zistiť rozdiely medzi nimi? Skutočne existuje lesný internet a stromy si ním vymieňajú správy? Znie to ako v rozprávke, a predsa je to pravda,“ rozpráva známy lesník, ktorý sa preslávil kniha Duševný život zvierat a Tajný život stromov.

Teraz prichádza s knižkou pre deti od šesť rokov Počuješ rozprávať stromy?

Zozbieral množstvo otázok detí na túto tému a najzaujímavejšie nájdete v jeho knihe – jeho prvej knihe pre deti.

Spia stromy v noci?

Rozprávajú sa spolu?

Kam chodia diviaky na záchod?

A ako funguje lesný internet?

V knihe Počuješ rozprávať stromy? nájdete tiež množstvo vecí, ktoré si môžu deti samé vyskúšať a zmajstrovať. A tiež napínavé kvízy, aby sa otestovali a zabavili. Les je totiž napínavý a nie je to len zhluk stromov. Každý deň sa v ňom dá niečo nové objavovať. Nádherne vám to ukáže táto knižka plná obrázkov a fotografií.

Dozviete sa, ako vlastne strom dýcha, ako funguje rodinný život v lese a čo si rozprávajú vtáky. Ako stromy pijú? Prečo rastie v lese málo kvetov? Koľko rozumu má hmyz? A prečo stromy nemajú rady psy?

Aj toto sú zaujímavé otázky, ktorým sa knižka venuje.

Vyskúšajte to!

V rámčekoch s takýmto nápisom nájdete rôzne vychytávky, ktoré môžete vyskúšať sami. Napríklad zo smrekovej živice si môžete vyrobiť žuvačku. Nájdete na veľkom smreku živicu, veľkú tvrdú kvapku. Vložte si ju do úst a pomaličky vám zmäkne až sa bude dať žuť. Nezačnite ju žuť priskoro, lebo kvapka sa môže rozpadnúť na drobné horké kúsky. Len ju majte chvíľu v ústach, nech pôsobí na ňu teplo. Pri žutí a skúšaní si často odpľúvajte – v lese sa to môže. Tak sa živica zbaví horkastej chuti. Do desiatich minút môžete mať ružovkastú žuvačku.

Ak ste pripravení dozvedieť sa veľa zaujímavostí o stromoch a iných lesných obyvateľoch, o čom ste ani netušili a nepokladali to za možné, pridajte sa!

S novou knižkou Počuješ rozprávať stromy? sa vyberieme na napínavú expedíciu do lesa. Zasvätíme vás do tajomstiev jeho obyvateľov, ich zvláštností a trikov na prežitie.

