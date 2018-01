FOTO Lupič za polárnym kruhom urobil nemožné, aby sa dostal k vodke: Toto dokáže len Rus

Po vodke túžil tak veľmi, že ukradol tank a prerazil ním obchod

MOSKVA - Obyvateľov ruského mesta Apatity ležiaceho za polárnym kruhom prekvapil v stredu ráno pohľad na obrnený transportér zaborený do výkladu miestneho obchodu. Ukázalo sa, že obrnenca typu MT-LB ukradol v polovojenskej organizácii miestny občan, aby ho použil na vlámanie do obchodu - a to všetko len preto, aby ukradol jednu fľašu vína či vodky, uviedol spravodajský server Newsru.com.