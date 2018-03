Fico spravil krok, ktorý možno nikto nečakal: Veľa napovie piatok

"Existuje reálna možnosť, že ak prezident Andrej Kiska spraví tak, ako ho žiada premiér, že mu dá demisiu a on na základe toho poverí niekoho, koho on predloží, de facto bude vláda pokračovať. Tak všetci tí, ktorí žiadali zmenu vlády, spokojní nebudú," povedal Hřích. Otázne podľa neho je, či to budú brať ľudia ako dočasný úspech a budú pokračovať v zhromaždeniach, alebo si povedia, že to tak má byť. "Veľa napovie piatok (16.3.)," myslí si. Organizátori zhromaždení za slušné Slovensko práve na tento deň ohlásili zhromaždenia, ktoré sa majú konať naprieč celým Slovenskom, ale aj vo svetových metropolách.

Hřích pripomenul, že na základe najnovšiemu prieskumu agentúry Focus názory ľudí na to, či má vláda odstúpiť, alebo či má ostať iba v zmenenej podobe, sú zhruba vyrovnané. "Tak zhruba pre polovicu respondentov je to nedostatočné, keďže tí žiadajú úplnú výmenu. Avšak pre druhú polovicu je to dostatočné. Názory teda zostanú rozdelené," povedal. Podľa neho bude veľa závisieť od toho, že ako to celé dopadne, teda či reálne k zmene dôjde, alebo nie. "Všetko to závisí od rozhodnutia prezidenta," doplnil Hřích.

Predseda vlády Robert Fico v stredu večer oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.

Premiér sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita.