Blaha bude novú vládu bez Fica podporovať: Dostal garanciu, že bude ľavicová

„Už sme spolu hovorili a mám ju. Novú vládu teda podporím,“ vyhlásil Blaha, ktorý je poslancom za Smer-SD, ale nie členom strany. Blaha tak poprel tvrdenia, ktoré v noci zverejnili niektoré webové portály, podľa ktorých údajne povedal, že ak v novej vláde nebude Robert Fico rozhodujúcim hráčom, nevidí dôvod ju podporovať.

Premiér Robert Fico je pripravený podať demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska bude akceptovať jeho podmienky. Informoval o tom premiér Robert Fico (Smer-SD) v stredu večer počas spoločného vyhlásenia lídrov vládnej koalície Andreja Danka (SNS) a Bélu Bugára (Most-Híd). Fico ostane predsedom Smeru-SD.

Podmienky sú, že prezident bude akceptovať výsledky parlamentných volieb z roku 2016, bude akceptovať koaličnú zmluvu, a to, že nového premiéra navrhne najsilnejšia strana Smer-SD. Podľa informácií by novým premiérom mal byť súčasný podpredseda vlády Peter Pellegrini. Predčasné voľby teda podľa Fica nebudú, lebo by "bol chaos". Most-Híd sa pritom v pondelok uzniesol, že buď budú predčasné voľby, alebo vystúpia z koalície.