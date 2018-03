Kto je Ficov favorit? Nový premiér by mal vzísť z dvojice Kažimír a Pellegrini

BRATISLAVA - Nový predseda vlády by podľa informácií TASR mohol vzísť z dvojice Peter Kažimír (minister financií) a Peter Pellegrini (vicepremiér pre investície a informatizáciu). Kreslo sa uvoľní, keď Robert Fico (Smer-SD) podá demisiu. Oznámil, že je pripravený to urobiť, ak prezident SR Andrej Kiska splní jeho podmienky.

V novej vláde, ktorá bude musieť v parlamente opäť žiadať o dôveru, už nemá sedieť Robert Kaliňák, ktorý oznámil demisiu ešte pred Ficom. Ešte skôr z vlády odišiel Marek Maďarič, ktorý po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice odstúpil z funkcie ministra kultúry.

Ako Kaliňákova nástupkyňa sa spomína štátna tajomníčka rezortu vnútra Denisa Saková. V médiách sa objavilo aj meno Martina Glváča, ktorý ale povedal, že mieni zostať v parlamente. Pri poste ministra kultúry zaznievali tri mená - Dušan Jarjabek, Ján Podmanický a Erik Tomáš, ktorý by mal byť aj najhorúcejším kandidátom na tento post.

Zmena určite nastane na ministerstve spravodlivosti. Lucia Žitňanská (Most-Híd) sa totiž rozhodla v budúcej vláde, ktorá má vzniknúť po Ficovej demisii, nepokračovať. Jej stranícky kolega, minister životného prostredia László Sólymos TASR potvrdil, že ak by ho strana opäť nominovala, išiel by do rezortu. Najskôr však treba novú vládu vytvoriť a tá musí získať podporu väčšiny v parlamente.