Hrnko: Premiér nám dal možnosť nadýchnuť sa, získavame novú silu

"Získavame tým novú silu na plnenie vládneho programu, ktorý si táto koalícia stanovila v roku 2016," povedal Hrnko. Ten predpokladá, že do riadnych volieb by už nemuseli v koalícii vznikať "sporné problémy". SNS je so svojimi ministrami vo vláde spokojná, Hrnko tvrdí, že nevidí dôvod, aby sa na ministerstvách obrany, školstva a pôdohospodárstva menili.

"Štvrtkové rozhodnutie premiéra vnímam ako jeho gesto voči požiadavkám Mostu-Híd," povedal prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška, ktorý preto verí v ďalšie fungovanie vládne koalície. Bugár a Fico podľa neho našli kompromis, "hoci sa dlho rozchádzali v riešení súčasnej situácie".

Obsadenie postov na čele ministerstiev vnútra, spravodlivosti či kultúry bude podľa neho vec vnútorných diskusií. Paška predpokladá, že by mali ostať tým politickým stranám, ktoré im v súčasnej koalícii šéfovali doteraz.

Predseda vlády Robert Fico v stredu večer oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu. Premiér sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita.