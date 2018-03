Bugár do istej miery cúvol, ale to už bude ľuďom musieť vysvetľovať on

BRATISLAVA – Šéf Mosta-Híd Béla Bugár v súčasnej politickej situácii do istej miery cúvol. Povedal to politológ Pavol Baboš v reakcii na Bugárovo tvrdenie, že si váži rozhodnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) podať demisiu.

"Ale to už bude musieť ľuďom vysvetľovať on," povedal Baboš s tým, že "v pondelok predsa Bugár hovoril o chcení rokovať o predčasných voľbách s tým, že ak sa to nepodarí, Most-Híd odíde z koalície". Takáto rekonštrukcia vlády je podľa Baboša pokračovanie tej istej koalície. Je preto zvedavý, ako to prijme verejnosť.

Či premiérovo rozhodnutie odstúpiť z funkcie upokojí situáciu, nevedel Baboš naisto povedať. Upozornil však, že vo vnímaní verejnosti je kľúčový aj post ministra vnútra, z ktorého odchádza Robert Kaliňák (Smer-SD). "Pretože ak tento rezort bude mať opäť Smer-SD, stále budú voči tomu ľudia skeptickí, a to najmä v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice," dodal Baboš.

Predseda vlády Fico oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.

Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita.