KDH, PS a SPOLU sa zhodujú: Rekonštrukcia vlády situáciu nerieši

KDH naďalej zastáva názor, že by sa mali konať predčasné parlamentné voľby. „To je poctivé riešenie pre Slovensko, nie údajná rekonštrukcia vlády,“ zdôraznili vo svojom vyhlásení kresťanskí demokrati. V rovnakom duchu hovorí aj Progresívne Slovensko (PS). „Rekonštrukcia vlády uvrhne Slovensko do ešte hlbšej krízy, s nebezpečnými dôsledkami pre dôveru ľudí v demokratický štát,“ tlmočil názor strany riaditeľ komunikácie PS Ľubomír Ondrejkovič. Odvoláva sa i na aktuálny prieskum, v ktorom až 43 percent opýtaných preferuje koniec súčasnej vládnej koalície.

SPOLU – občianska demokracia sa vo svojej kritike zameriava na Most–Híd, pristúpenie bugárovcov na rekonštrukciu vlády považuje za škodlivé pre Slovensko. "Personálne zmeny v súčasnej vláde nie sú dostatočné. Krajina potrebuje hlboké systémové zmeny, no vláda na čele so Smerom tieto zmeny nemôže uskutočniť,“ uviedla hovorkyňa SPOLU Silvia Hudáčková.

Predseda vlády Robert Fico oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.

Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita. "Je dôležité, aby súčasná vládna koalícia naďalej napĺňala svoj mandát od voličov. SR je v dobrej kondícii, čo je aj zásluhou súčasnej vládnej koalície. Preto je našou povinnosťou aj naďalej napĺňať vôľu ľudí a neodovzdať štát opozičným amatérom a krikľúňom," odkázal Fico s tým, že on osobne je pre to ochotný urobiť maximum.