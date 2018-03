Šebej aktuálnu situáciu zatiaľ nekomentuje, na odpoveď si chce dať čas

"Odpoviem na to neskôr, majte, prosím, pochopenie," napísal v SMS odpovedi v stredu večer. Šebej sa v stredu okolo obeda vyjadril, že stanovisko Republikovej rady Mosta-Híd je jednoznačné, "a to, že buď padne dohoda na predčasných voľbách, alebo bugárovci odchádzajú z koalície".

"Toto je problém na Slovensku, že vzdelávanie je nedostačujúce, teda nevedia čítať s porozumením," povedal Šebej. Na otázku, čo by Most-Híd urobil, ak by došlo k výmene premiéra, Šebej odvetil, že by to záviselo na tom, kto bude nový predseda vlády. "Ale naše uznesenie republikovej rady s tým nepočíta. To počíta s tým, že buď budú predčasné voľby, alebo odchádzame z vlády," dodal.

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v stredu večer oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.

Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita.