Blaha otvorene tvrdí: Ak vo vláde nebude Fico rozhodujúci hráč, nepodporím ju

Na avizovanú demisiu Fica sa preto Blaha díva rozpačito. "Ja plne stojím za Robertom Ficom, je to pre mňa garancia ľavicovej vlády. Ak bude on rozhodujúci hráč, tak OK, ak to tak nebude, nevidím dôvod podporovať takúto vládu. Musím mať pocit, že on riadi kabinet," vysvetlil svoj postoj Blaha.

Ak by sa vláda politicky presúvala do centristicko-liberálnych polôh, Blaha s tým bude mať problém. "Ak mi ale dá Robert Fico garancie, že ostane ľavicová, budem ju podporovať. Musím sa s ním stretnúť," dodal. Podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Miroslav Číž tvrdí, že jeho strana týmto krokom vyšla v ústrety koaličnému partnerovi. "Ako by v tejto atmosfére vyzerali predčasné voľby? Viete si predstaviť, aké by mohli byť konfrontačné? Videli sme, že sa mobilizovala aj naša základňa," konštatoval.

Podľa jeho slov to, čo sa na Slovensku deje, nie je nič nezvyčajné. "To, čo potrebujeme, je, aby verejnosť dostávala skutočne pluralitné informácie o tom, čo sa deje a nielen politicko-aktivistické výstupy s cieľom povaliť vládu," uzavrel.

Predseda vlády Robert Fico v stredu večer oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu. Premiér sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita.