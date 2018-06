Hygienici varujú pred nebezpečnou kozmetikou: Pozrite sa, či ju nemáte doma aj vy

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zverejnil 7. júna zoznam nebezpečnej kozmetiky, ktorú nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve, vo Francúzsku a v Estónsku.

Ide o krém na úpravu účesu Kardashian Beauty Smooth Styler Blow Dry Cream, ktorý vyrába americká značka Farouk. Na etikete čiernej fľaši s obsahom 177 mililitrov sa v zložení uvádza konzervačná látka Methylisothiazolinone, ktorá nie je povolená do nezmývateľných výrobkov.

Zdroj: ÚVZ SR Zdroj: ÚVZ SR

Medzi nebezpečnú vlasovú kozmetiku sa radí aj lotion na vlasy CHI Total Protect Defence od rovnakej americkej značky. Nezmývateľný výrobok je predávaný v šedej 177-mililitrovej fľaši s červeným sprejovým uzáverom. V zozname zložiek je taktiež uvedená konzervačná látka Methylisothiazolinone. „Látka je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobky môžu spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb,“ zdôrazňuje Mikas.

Systém RAPEX zachytil aj nebezpečnú 100-mililitrovú pleťovú masku Peel Of Black Mask Soyulabilir Siyah od značky Naturface. Krajinou pôvodu je Turecko, no výrobca je neznámy. Je predávaná v čiernej kartónovej škatuľke, pričom sa samotný výrobok nachádza v tégliku či tube čiernej alebo zlatej farby.

Hygienik upozorňuje, že v zozname zložiek je uvedená zmes konzervačných látok Methylisothiazolinone a Methylchloroisothiazolinone, ktorá je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok tak môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

Za nebezpečný bol označený aj krém Yiganerjing herbal antibacterial cream, ktorý pochádza z Číny. Názvy jeho značky i výrobcu nie sú známe. Krém v tube je zabalený v kartónovej škatuľke žltej a červenej farby. Výrobok obsahuje glukokortikoid clobetasol propionate.

Výrobok do kúpeľa Party Popper od značky Bomb cosmetics v tvare koláčika (160 gramov), ktorý vyrába britská spoločnosť Get Fresh Cosmetics Ltd., bol označený za nebezpečný z dôvodu, že pripomína potravinu. Výrobok je ozdobený imitáciou ružovej šľahačky, posypom a karamelom.

„Kozmetický výrobok pripomínajúci potravinu nie je bezpečný, pretože má formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť, že spotrebitelia, najmä deti, si ho zamenia s potravinou a v dôsledku toho ho môžu vkladať do úst, cmúľať alebo prehĺtať, čo by mohlo byť nebezpečné a zapríčiniť napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva,“ varuje hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Štátny hygienik v závere správy zdôraznil, že je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.