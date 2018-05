Do únosu Vietnamca má byť zapletený aj Ficov exporadca: Ministerstvo ho povoláva na koberček

BERLÍN/BRATISLAVA - Ako presne prebehol únos vietnamského funkcionára Trinha Xuana Thanha z Berlína do Vietnamu nie je stále známe, no nemecké médiá nedávno prišli s informáciou, že do neho mohol byť zapletený aj bývalý poradca expremiéra Roberta Fica. Na rokovaní v hoteli Bôrik sa zúčastnil aj Le Hong Quang, ktorý predsedovi Smeru radil v obchodných otázkach. S jeho menom sa spája aj kauza z roku 2014, v ktorej išlo o čudné kšefty na slovenskom veľvyslanectve v Hanoji. Topkám sa podarilo zistiť, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si ho teraz predvolá na koberček. "Môžem potvrdiť, že Le Hong Quang bol povolaný na konzultácie do ústredia," uviedol hovorca Peter Susko.

Ako informoval portál aktuality.sk, na rokovaniach Vietnamcov a Slovákov v hoteli Bôrik tri dni po únose mal byť podľa nemeckého denníka TAZ aj Le Hong Quang. V 80-tych rokoch študoval v Československu, potom si otvoril cestovnú kanceláriu a stal sa šéfom Slovensko-vietnamskej obchodnej komory.

Získal aj slovenské občianstvo a pôsobil aj ako poradca bývalého premiéra Fica v oblasti zahraničného obchodu. Momentálne vedie slovenskú ambasádu v Hanoji ako chargé d’affaires.

Podľa denníka je to človek, ktorý pravdepodobne stojí za dobrými vzťahmi Slovenska a Vietnamu. Peter Pellegrini jeho prácu pri štátnej návšteve Vietnamu pochválil a dodal, že sa z neho čoskoro stane veľvyslanec.

Čudné kšefty

Denník TAZ napísal, že odvtedy, čo Quang vedie našu ambasádu v Hanoji, objavujú sa nové podozrenia. Ak chce niekto turistické víza, musí vraj zaplatiť tritisíc eur, v prípade záujmu o prácu ešte viac, uvádza denník.

Aktuality v súvislosti s touto správou kontaktovali ministerstvo zahraničia. „Ak má ktorýkoľvek občan podozrenie z trestnej činnosti na zastupiteľských orgánoch Slovenskej republiky, žiadame ho, aby adresoval podnet vrátane príslušného dôkazového materiálu slovenským orgánom činným v trestnom konaní," tvrdí hovorca rezortu Peter Susko.

Na stretnutí s Vietnamcami bol prítomný aj Pavol Paška.

Vľavo na fotografii šéf úradu vlády Igor Federič a bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva Pavol Pavlis.

Slovenská ambasáda v Hanoji je pod drobnohľadom už dlhšie. V roku 2014 na ňu upozornil anonym. Viacero podnetov podľa Suska dostal rezort. Trestným oznámením sa približne rok zaoberala aj Národná kriminálna agentúra, avšak nenašla nič, čo by podozrenia potvrdzovalo.

Odhalenia anonyma

Anonym, ktorý o sebe písal, že je investigatívny novinár, upozornil slovenské úrady, prezidenta Andreja Kisku aj médiá na to, že na slovenskej ambasáde v Hanoji má dochádzať ku korupcii. Išlo napríklad o dovážanie luxusných áut bez cla a ich následný predaj tamojším boháčom. V tejto súvislosti anonym zverejnil aj niekoľko zaujímavých fotografií.

Dom, ktorý má pod palcom Le Hong Quang a tvári sa ako slovenský úrad, bol podľa novinára iba súkromná reštaurácia, v ktorej bol vtedajší veľvyslanec Pacolák pravidelným hosťom. Nezabudol dodať, že často býval v podguráženom stave.

Na ďalšej fotografii je luxusné Bentley, ktoré sa ocitlo v novinách v roku 2012 a hoci má diplomatické značky, vozil sa na ňom bohatý Vietnamec. Navyše nebolo ani zďaleka jediné. Na slovenských diplomatov bolo vraj registrovaných sedem luxusných áut, ktoré využívali tamojší dobre situovaní ľudia, vrátane Le Hong Quanga.

Kamerové záznamy z letiska už neexistujú

Z hraničnej kontroly vietnamskej delegácie neexistujú podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej kamerové záznamy. Ako uviedla dnes na Hodine otázok v NR SR, kamery v priestoroch, kde sa kontroly vykonávajú, má aj ministerstvo vnútra a aj prevádzkovateľ letiska. Ministerstvo vnútra ich uchováva 30 dní, letisko 14 dní.

Postup vykonávania hraničných kontrol v schengenskom priestore je podľa Sakovej pre všetky členské štáty rovnaký. „Európsky predpis stanovuje vybavovanie pre rozličné kategórie osôb. Pri hlavách štátov a ich delegáciách sa hraničná kontrola nemôže vykonávať. Pri ministerskej delegácii sa vykonáva kontrola ministra a celej delegácie. Sú výnimky, ako prednostné vybavenie, alebo netreba preukazovať účel pobytu alebo finančné zabezpečenie. Kontrolu batožiny vykonáva Úrad na ochranu ústavných činiteľov,“ konštatovala ministerka s tým, že vietnamská delegácia pri odchode zo Slovenska, ale aj pri vstupe na naše územie, prešla riadnou hraničnou kontrolou, ktorou je identifikácia cestujúceho s cestovným dokladom.

Podľa Sakovej neexistuje žiadny schengenský systém, ktorý by zaznamenával prekročenie hraníc. Robí sa to len manuálne pečiatkami. Ministerstvo vnútra však má systém, kde sa tri roky uchovávajú osoby, ktoré prekročili hranicu. „Preverením nášho systému sa nenašiel žiadny záznam. Neevidujeme, že by táto osoba, Trinh Xuan Thanh, prekročila našu hranicu s Ukrajinou, alebo na letiskách v SR,“ uviedla. Otázky na vietnamskú delegáciu ministerke kládol poslanec NR SR za SaS Martin Klus.

Nemecké médiá informovali, že s podozrivými vietnamskými únoscami sa na Slovensku stretol aj vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák. Nemci sa pýtajú, či Slováci pomáhali Vietnamcom v záverečnej fáze únosu, keď bolo treba prepraviť uneseného z Európy do Vietnamu. Tri dni po únose 26. júla 2017 odcestovalo niekoľko podozrivých prenajatým autom z Prahy. Podľa údajov GPS stálo auto zaparkované pri bratislavskom hoteli Bôrik. Hotel podlieha správe slovenskej vlády. V deň, keď tam podozriví parkovali, sa na Bôriku konalo pracovné stretnutie vysokopostavených vietnamských a slovenských politikov. Na stretnutí sa zúčastnil aj vietnamský minister verejnej bezpečnosti To Lam a generál Hung, hlavný podozrivý a údajný vodca únosu. Slovensko poskytlo vietnamskej delegácii slovenský špeciál a sú podozrenia, že Trinh Xuan Thanh bol unesený práve slovenským špeciálom, ktorý Vietnamci použili na cestu do Moskvy.

Mimoriadny výbor

Kauzou údajného zavlečenia vietnamského podnikateľa do vlasti by sa mal zaoberať mimoriadny Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť. Jeho zasadnutie iniciovali opoziční poslanci. Chcú, aby im ministerka vnútra Denisa Saková podala informácie k zapožičaniu vládneho lietadla delegácii Vietnamskej socialistickej republiky v roku 2017.

Podľa Gábora Grendela (OĽaNO) ministerstvo vnútra už niekoľko týždňov zahmlieva o únose Vietnamca pomocou slovenského vládneho špeciálu. "Môže ministerka Saková vylúčiť, že bol unesený občan na palube slovenského lietadla? Predložila vietnamská strana akýkoľvek dôkaz, že sa Trinh Xuan Thanh dostal do vlasti inak, ako zneužitím našej letky?" pýta sa Grendel. Práve tento poslanec sa v stredu pokúsil na program aktuálnej schôdze zaradiť bod, pri ktorom by poslanci o tejto medzinárodnej kauze mohli diskutovať. Koalícia však jeho návrh zablokovala.

"Pokúsime sa teda rovnaké otázky položiť ministerke Sakovej na výbore pre obranu a bezpečnosť. Do podateľne sme podali žiadosť o jeho zvolanie. Ak nás aj tam zablokujú, bude to nespochybniteľný dôkaz, že chce koalícia túto kauzu ututlať," uzavrel Grendel.