Snúbenci hľadali v Mexiku miesto pre svoju svadbu: Namiesto romantiky najdesivejší zážitok

FLORIDA/LONDÝN - Párik snúbencov z Floridy bol unesený, okradnutý a poriadne zbitý počas výletu do Mexika, keď si pozeral vhodné miesta na svadbu. Frank a Jennifer Massabkiovci uviedli, že mali šťastie, že prežili a z hrôz, ktoré sa udiali v máji minulého roka, sa stále spamätávajú.

Dvojica z Miami Beach si prenajala v Mexico City auto a bola na ceste približne hodinu, keď do nej zozadu nabúralo iné vozidlo. Vystúpil z neho jeden muž a potom ďalších päť, ktorí ich prepadli. Snúbenci boli unesení a držali ich ako rukojemníkov. Vtlačili ich na zadné sedadlo a Frankovi držali pri hlavne zbraň. Donútili ich, aby im odovzdali všetky svoje šperky a cennosti.

Po tom, čo auto zastavilo, pár sa musel pod dohľadom dvoch mužov vyšplhať do hory a zvyšní únoscovia odišli vo vozidle z autopožičovne. Útočníci požadovali, aby im dali mená, komu majú v USA zavolať kvôli výkupnému. Jennifer jeden z mužov po španielsky povedal: "Pre teba to bude oveľa horšie".

Pár držali ako rukojemníkov niekoľko hodín a oboch bili. Keď sa jeden z mužov pokúsil Jennifer znásilniť, napadla ho a vyvolala rozruch, pri ktorom sa Frank dokázal vyslobodiť a utiecť po pomoc. Násilníci Jennifer zviazali, keď sa rozhodli prenasledovať jej partnera, ale tiež jej podarilo zbaviť pút. Vyšplhala sa na strom a hodiny sa skrývala v konároch, kým sa nevrátil Frank s políciou.

Okrem šťastia pri ich úniku zohrala rolu aj dobrá kondícia, a to že hovorili po španielsky, takže vedeli, o čom sa únoscovia zhovárajú. Pár, ktorý sa zosobášil koncom minulého roka, spísal na polícii zápisnicu a odletel späť do USA, kde sa musela Jennifer podrobiť operácii zlomeného nosa.

"Chceme, aby ostatní ľudia tiež vedeli, že existuje takéto nebezpečenstvo. Boli sme šťastní, že sme utiekli, a ak náš príbeh pomôže zabrániť niekomu ďalšiemu, aby si prešiel tým, čím sme si my prešli a tým, čím sme si skoro museli prejsť, stojí to za to," uviedol Frank pre portál MailOnline.